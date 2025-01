Grote tekorten aan medewerkers bij Groningse kinderopvanglocaties

GRONINGEN – Veel Groningse kinderdagverblijven kampen met een personeelstekort: er zijn 1,6 openstaande vacatures per werkzoekende. Toch is de druk 58% lager dan landelijk. Dit tekort leidt echter nog steeds tot lange wachtlijsten, aangepaste openingstijden en hogere opvangkosten voor ouders. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank op basis van het UWV, het CBS en eigen onderzoek.

In Groningen zijn er gemiddeld 1,6 openstaande vacatures per werkzoekende. Het aantal openstaande vacatures ligt hiermee een stuk hoger dan in de rest van Nederland. Het landelijk gemiddelde komt namelijk neer op ongeveer 4 openstaande vacatures per werkzoekende.

Noord-Holland spant de kroon met 6,4 openstaande vacatures per werkzoekende. In Friesland en Utrecht is vooralsnog het minste druk op de kinderopvang. Hier gaat het slechts om 1,5 openstaande vacatures per werkzoekende.

Mede door dit tekort aan personeel is er landelijk bij 70,5% van de kinderdagopvanglocaties een wachtlijst. Bij 31,9% van hen is er zelfs een wachtlijst voor alle dagen.

“In de afgelopen 5 jaar zijn er in Nederland maar liefst 29.400 banen bij de kinderopvang bijgekomen. Het is erg lastig aan de gestegen vraag te voldoen. Het is al jaren overheidsbeleid om Nederlanders te stimuleren om meer te gaan werken, maar de opvang loopt tegen zijn grenzen aan. De tekorten zullen waarschijnlijk verder stijgen als de overheidsplannen doorgaan om de opvang geheel gratis te maken”, legt Suzanne van Malsen van Nationale Vacaturebank uit.

Kosten voor kinderopvang het hoogst in Westerwolde

In Nederland kun je kinderopvangtoeslag aanvragen als je werkt en je kind naar de opvang gaat. Deze vergoeding dekt niet altijd alle kosten. In alle Groningse gemeenten ligt het uurtarief van de opvang namelijk hoger dan het maximale bedrag dat de toeslag vergoedt. Ouders moeten in dat geval het verschil bijbetalen.

Ouders in Westerwolde zijn het duurst uit. Met één kind dat 2 dagen naar de kinderdagopvang gaat zijn ouders op jaarbasis gemiddeld € 502,20 kwijt, enkel aan de kosten die boven de maximale vergoeding liggen. Ook in andere Groningse gemeenten is de opvang prijzig. De top 5 duurste gemeenten zijn:

Westerwolde: € 502,20 per jaar Oldambt: € 479,88 per jaar Pekela: € 424,08 per jaar Eemsdelta: € 345,96 per jaar Veendam: € 234,36 per jaar

Ouders zijn het goedkoopst uit in Westerkwartier: hier betaal je maar € 133,92 per jaar. Ook in Midden-Groningen zijn ouders relatief goedkoop uit: € 189,72 per jaar.

Nationale Vacaturebank