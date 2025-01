Arnett Cobb In Jazz Huis De Spieghel Groningen 13 November 1982. (Toppyjazz)

Deze week hoort u het volledige concert dat tenorsaxofonist Arnett Cobb (1918-1989) gaf op 13 november 1982 in Jazzhuis De Spieghel in Groningen. (Uitzending 23 Januari 22.00-23.00)

Ook toen hij amper op zijn benen kon staan , bleef Arnett Cobb optreden (zie foto) een indrukwekkend gezicht.

De begeleiding bij het concert was van Rein de Graaff (piano), John Engels (drums) en Jacques Schols (bas).

Verder aandacht voor de Leidse Jazzweek van 20 t/m 26 januari 2025.

De aftrap was in 2009 voor The Big Chris Barber Band toen de band een concert gaf in Four Reasons in Leiden. We besluiten dan ook met Chris Barber deze avond.

Voor alle info:

www.deleidsejazzweek.nl



Playlist :

01 – I Got Rhythm – Arnett Cobb

02 – Sweet Georgia Brown – Arnett Cobb

03 – Body and Soul – ARnett Cobb

04 – Cobbs Idea – Arnett Cobb

05 – Power To The People – Candy Dulfer

06 – Just A Closer Walk With Thee – Anett Cobb

07 – Final Words – Arnett Cobb

08 – Ice Cream – Chris Barber

09 – Down By The River Side – Chris Barber