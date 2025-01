Bloemetje van de week voor de heer Meijer uit Nieuwe Pekela

OLDAMBT, PEKELA, WESTERWOLDE – Wie verdient er een bos bloemen? Iedere week nomineren tientallen inwoners uit de regio Oldambt, Pekela of Westerwolde iemand die volgens hen een bloemetje verdient. Pascal Meinders en Jos Schaafsma, initiatiefnemers van Bloemetje van de Week, kiezen een winnaar uit en bezorgen deze persoon op zaterdagochtend een prachtig boeket. Bij westerwoldeactueel.nl lees je elk weekend waar het bloemetje naartoe is gegaan.

Deze week ging het Bloemetje van de Week naar de heer Meijer (92) uit Nieuwe Pekela, een markant lid van het Christelijk Mannenkoor Albatros. Al 64 jaar zet meneer Meijer zich met hart en ziel in voor het koor en is hij, zelfs op hoge leeftijd, nog een trouwe bezoeker van repetities en optredens. Zijn schoondochter, Harma Meijer-wubs, nomineerde hem en beschreef hem als een bron van inspiratie dankzij zijn tomeloze enthousiasme en aanhoudende betrokkenheid. Harma vertelt: “Mijn schoonvader is een echte doorzetter. Wat ik bewonder, is hoe hij altijd aanwezig is, ongeacht de omstandigheden. Zijn liefde voor muziek en het koor straalt in alles wat hij doet.”

Een week eerder werd Frouwke Brouwer uit Bellingwolde verrast met een mooi boeket bloemen. Zij werd genomineerd door haar collega en vriendin Dineke. “Frouwke is er altijd voor iedereen,” vertelt Everdine De Boer. “Toen ik haar het hardst nodig had, stond ze voor me klaar. Dit bloemetje is een klein gebaar voor een groot hart.”

Wie verdient volgens jou het Bloemetje van de Week?

U kunt ook iemand uit de gemeenten Oldambt, Pekela of Westerwolde nomineren voor het Bloemetje van de Week en hem/haar verrassen met een prachtig boeket én een moment van persoonlijke aandacht. Een klein gebaar om grote waardering te tonen.

Wie kun je nomineren?

Iedereen die volgens jou in het zonnetje gezet mag worden! Denk bijvoorbeeld aan:

– Een buurvrouw die altijd klaarstaat met een luisterend oor.

– Een mantelzorger die onvermoeibaar voor een ander zorgt.

– Een vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet.

– Een collega die altijd positiviteit brengt.

– Iemand die een steuntje in de rug nodig heeft tijdens een moeilijke tijd.

Kijk op de Facebookpagina Bloemetje van de Week voor meer informatie.

Pascal Meinders en Jos Schaafsma