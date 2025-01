College B en W verleent medewerking aan verzoek van het COA voor nieuwe periode tijdelijke noodopvang

VEENDAM – Sinds medio april vorig jaar is de tijdelijke noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, aan de Lloydsweg 39 Veendam in gebruik voor de opvang van maximaal honderd personen. Het COA heeft een verzoek gedaan voor een nieuwe periode van tijdelijke noodopvang voor anderhalf jaar vanaf medio april. Het college van B en W heeft besloten om medewerking te verlenen aan dat verzoek. Het COA zal nog een omgevingsvergunning aan moeten vragen om het pand te mogen blijven gebruiken als opvanglocatie.

Behoefte aan noodopvang

De gemeente heeft nauw contact met het COA, de politie en handhaving. Uit dit contact blijkt dat de tijdelijke noodopvang goed verloopt. Bewoners doen activiteiten met elkaar, volgen cursussen, kinderen gaan naar school en doen mee aan activiteiten en er zijn vrijwilligers actief. Vanuit de omgeving zijn vrijwel geen klachten over overlast binnengekomen bij de politie en de gemeente.

Daarnaast is er landelijk nog steeds behoefte aan noodopvang. De tien Groninger gemeenten hebben een bestuursakkoord met het Rijk over de opvang van het aantal asielzoekers. Met de tijdelijke noodopvanglocatie voor maximaal honderd personen draagt de gemeente Veendam bij aan de afspraken in dit akkoord, nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid én helpen we onze ‘buurgemeente’ Westerwolde.

Afspraken

Het COA gebruikt de opvanglocatie onder eigen verantwoordelijkheid als een noodopvang voor asielzoekers. Op de opvanglocatie is 24 uur per dag beveiligingspersoneel aanwezig. Er is een locatiemanager als aanspreekpunt beschikbaar. De locatie is 24/7 telefonisch en ook per e-mail bereikbaar voor vragen en klachten van omwonenden. De gemeente blijft extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten om toezicht te houden in de omgeving.

Vragen en opmerkingen

De directe omgeving van de tijdelijke noodopvanglocatie is via een brief geïnformeerd over het verzoek van het COA en het besluit van het college van B en W. De omliggende bedrijven en directe omwonenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond waar vragen, opmerkingen en ervaringen kunnen worden gedeeld. Ook via de mail noodopvang@veendam.nl kunnen vragen worden gesteld. Daarnaast zijn veel antwoorden op vragen te vinden op www.veendam.nl/noodopvang.

De opmerkingen en ervaringen worden meegenomen in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De gemeenteraad besluit over de omgevingsvergunning.

