Het fertiliteitsteam van het Ommelander Ziekenhuis staat klaar voor stellen met een kinderwens

SCHEEMDA – Voor één op de zes stellen met een kinderwens is zwanger worden niet vanzelfsprekend. Dit brengt vaak veel onzekerheid en verdriet met zich mee. De fertiliteitspolikliniek van het Ommelander Ziekenhuis is er voor stellen met een kinderwens bij wie het een langere tijd niet lukt om zwanger te worden. Ook vrouwen met hormoonstoornissen die invloed hebben op de menstruatiecyclus worden behandeld op de polikliniek.

Het fertiliteitsteam van het Ommelander Ziekenhuis bestaat uit drie gynaecologen en twee fertiliteitsverpleegkundigen. Het team is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsonderzoeken en -behandelingen. De gynaecologen en fertiliteitsverpleegkundigen werken nauw samen om de patiënt de beste zorg te bieden.

Intake

Voor een afspraak bij de fertiliteitspolikliniek is een verwijzing van de huisarts nodig. Fertiliteitsverpleegkundige Sylvia Riemeijer-Reinders: “Wanneer je een jaar hebt geprobeerd om zwanger te worden of wanneer je een verstoorde menstruatiecyclus hebt, kun je bij ons terecht op de fertiliteitspolikliniek. We beginnen altijd met een intake. We sturen van tevoren een vragenlijst, die we tijdens de eerste afspraak doorlopen. Aan de hand daarvan kijk ik of er aanknopingspunten zijn waarom een zwangerschap uitblijft. Tijdens dezelfde afspraak doet de gynaecoloog gynaecologisch onderzoek. Meestal moet daarna vervolgonderzoek gedaan worden, zoals bloed- of sperma-onderzoek.”

Fertiliteitsteam

De uitslagen van het fertiliteitsonderzoek worden in het fertiliteitsteam besproken. Vervolgens stelt het team samen voor iedere patiënt een behandelplan op. Gynaecoloog Maaike Dijkstra: “Aan de hand van de uitslagen van het onderzoek kunnen we een score berekenen wat de kans is op een spontane zwangerschap. Het komt regelmatig voor dat de kans hoger dan 30% is. Afhankelijk van hoe lang het stel een kinderwens heeft, kijken we het soms nog even aan. Het kan gebeuren dat een stel toch nog spontaan zwanger wordt.”

Behandelingen

Wanneer een zwangerschap uitblijft kan afhankelijk van de oorzaak een behandeling worden gestart. Maaike: “We kunnen bijvoorbeeld tabletjes of injecties met hormonen geven, waardoor de vrouw een regelmatige cyclus en daarmee regelmatige eisprongen krijgt. Dit vergroot de kans op een zwangerschap. Bij een niet optimale zaadkwaliteit kunnen er inseminaties worden gedaan. Ook kunnen we een combinatie van beide behandelingen geven, om de timing voor een bevruchting zo optimaal mogelijk te maken. Voor Ivf-behandelingen verwijzen we door naar het UMCG. Soms is het stel tijdens het behandeltraject na één cyclus zwanger, maar vaak begeleiden we stellen langer. Het geeft veel voldoening als de behandeling resulteert in een zwangerschap.”

Laagdrempelig contact

Een fertiliteitstraject is emotioneel vaak zwaar. Daarom hebben stellen tijdens het traject altijd een vast aanspreekpunt in het Ommelander Ziekenhuis. Dat is de fertiliteitsverpleegkundige. Sylvia: “Ik vind het belangrijk dat patiënten weten dat ze bij mij terecht kunnen, of dat nou op praktisch of emotioneel vlak is. Voor praktische vragen maken we gebruik van eConsult. Met eConsult kunnen ze ons ieder moment van de dag een bericht sturen. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen stellen over uitslagen van onderzoeken of een afspraak aanvragen. We reageren in principe binnen vier werkdagen. Zo kan er laagdrempelig een korte vraag gesteld worden. Wel leg ik uit dat eConsult niet voor acute vragen is en dat ze voor emotionele vraagstukken bij mij in het ziekenhuis komen. Het is fijn dat we hen op deze manier veel begeleiding kunnen bieden.”

