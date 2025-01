Opnijprijs 2025: Op zoek naar het meest circulaire burgerinitiatief van Groningen

GRONINGEN – Heb of ken jij een inspirerend initiatief dat hergebruik, recycling of afvalvermindering stimuleert? Meld het dan aan voor de Opnijprijs 2025!

De Opnijprijs is dé Groningse prijs voor het meest circulaire bewonersinitiatief. Dit jaar zet de Natuur en Milieufederatie opnieuw lokale helden in het zonnetje die met hun inzet verspilling tegengaan en materialen een tweede leven geven. De winnaar ontvangt een circulaire wisselbokaal van resthout, een geldprijs van € 500,- en mag een jaar lang het Kringlogo gebruiken. Daarnaast krijgt het initiatief provinciale én landelijke publiciteit om de impact verder te vergroten. De prijs wordt feestelijk uitgereikt tijdens de Week van de Circulaire Economie ( 17 t/m 22 maart 2025). Die week is hét moment om te laten zien hoe circulaire economie in de praktijk werkt en om anderen te inspireren.

Doe mee vóór 17 februari

Ken of ben jij een circulair initiatief dat het verdient om dit jaar in de spotlights te staan? Nomineer jezelf of een ander dan vóór 17 februari 2025. Het enige criterium is dat het initiatief draait op (voornamelijk) vrijwilligers en een duidelijke circulaire impact maakt. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op innovatie, duurzaamheid en sociale waarde. Nomineer nu en zet jouw initiatief in de schijnwerpers! Aanmelden kan via: www.nmfgroningen.nl/nieuws/opnijprijs-2025

Vorige winnaar: Handig in de Buurt

Van weggeefkasten tot ruilmarkten, van voedselredders tot creatieve oplossingen voor hergebruik in de buurt: de Opnijprijs is er om burgerinitiatieven te vieren. Een mooi voorbeeld is de vorige winnaar van de Opnijprijs: Handig in de Buurt. Deze community in de Groningse wijk De Hoogte beschikt over een buurthuiskamer, gereedschaps-bibliotheek en buurtwerkplaats. Leden kunnen Handig in de Buurt bovendien inschakelen voor verschillende klussen, zoals het ophalen van grofvuil of het uitruimen van een woning. Dit alles gebeurt voor en door buurtbewoners, met extra ruimte en aandacht voor buurtbewoners die vanwege fysieke, psychische of financiële redenen voor een korte of langere periode niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij.

Liefde voor de wereld

‘We doen dit uit liefde voor de wereld in de breedste zin van het woord’, vertelt Conny Eldering, oprichter en coördinator van het initiatief. ‘Liefde voor jezelf, voor anderen en voor de aarde. Bij Handig in de Buurt is er plek voor iedereen die wat wil bijdragen, en zorgen we er bovendien voor dat waardevolle spullen niet worden weggegooid.’

Zetje in de rug

Het winnen van de Opnijprijs gaf Handig in de Buurt volgens Eldering een stukje erkenning: ‘We voelden ons gezien.’ Bovendien gaf deze erkenning het burgerinitiatief net dat zetje in de rug om zich aan te melden voor de Duurzame 100 van Trouw. ‘En we kwamen nog op de lijst ook! Nummer 84 van de top 100 duurzaamste groene burgerinitiatieven. Met het hele team gingen we naar Amsterdam voor de uitreiking, geweldig was dat!’ Wat betreft Eldering is het project in De Hoogte nog maar het begin: ‘Ik blijf me inzetten voor een groter netwerk van dit soort initiatieven. Niet van bovenaf opgelegd, maar opgebouwd met de kracht van mensen die iets goeds willen doen.’

Natuur en Milieufederatie Groningen