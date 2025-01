Sssttt – nieuw kunstobject voor Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Museum Klooster Ter Apel heeft een kunstobject van kunstenaar Reinier van den Berg aangekocht. Het werk is getiteld Sssttt en heeft betrekking op de stilte van het eeuwenoude klooster.

Kunstenaarsvereniging De Ploeg

Kunstenaar Reinier van den Berg uit Aduard schildert en maakt objecten van hout. Hij exposeerde in 2024

samen met andere kunstenaars van Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg in Museum Klooster Ter Apel. Die tentoonstelling had als thema ‘stilte’. Alle kunstenaars leverden enkele werken aan, waardoor er een gevarieerd beeld ontstond. Het werk ‘Sssttt’ van Van den Berg stond in de galerie op de begane grond en viel positief op: het ontlokte veel bezoekers een glimlach.



Aansluiting bij het thema stilte

‘Hoor de stilte’ is het gezegde in Museum Klooster Ter Apel. Ga er even voor zitten en luister naar wat de oude bakstenen muren je vertellen. Reinier van den Berg maakte een houten object in de vorm van een boek. Op de buitenkant staan religieuze symbolen met megafoons eromheen. Binnenin staat prominent het woord ‘sssttt’ naast een man, een monnik misschien? met de vinger op de lippen. Van den Berg: ‘het werk laat ik graag in stilte voor zich spreken. Maar wat ben ik blij dat het werkstuk op deze prachtige plek staat. Daar kon ik alleen maar van dromen.’



In de kapel

Het object staat nu op het hoofdaltaar van de kanunnikenkerk, ook wel de kapel genoemd. Directeur Marjan Brouwer van het museum vindt dat het daar een enorme aanvulling is. ‘Het heeft allemaal goede kwaliteiten: het is inclusief door de universele waarde van stilte en de symbolen, het heeft een kwinkslag, en het verwijst naar de stilte van ons gebouw. Het vraagt wel de aandacht maar is niet schreeuwerig

aanwezig, en dat laatste is vooral een kwaliteit op de plek waar het nu staat, het hoofdaltaar in de Kanunnikenkerk. Het mengt zich met de ruimte.’ Het werk zal permanent op deze plek te zien blijven.

Marjan Brouwer

Foto’s: Museum Klooster Ter Apel