Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN OP KOMST | MORGEN TIJDELIJK DROGER

Vanochtend vriest het nog een beetje met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar vanmiddag en vanavond is het geheel bewolkt en gaat het geregeld regenen. Vanavond wordt het ook behoorlijk nat met 5 tot 10 mm aan neerslag. Het zal in de regen ook koud met vanmiddag maar 1 of 2 graden en vanavond 3 of 4 graden. De wind is matig uit het zuidoosten tot zuiden.

Vannacht valt er ook nog af en toe regen, maar morgenochtend is het droog en dan klaart het op. Ook morgenmiddag is er wat zon, later in de middag en morgenavond zijn er buien. Maximum morgen rond 5 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Vrijdag begint dan even droog maar dat duurt niet lang want het gaat vrijdag langdurig regenen met een vrij krachtige wind en ongeveer 7 graden. In het weekend maakt zaterdag de meeste kans op enkele buien, zondag is het droger met af en toe zon. Maxima in het weekend van 5 tot 7 graden.