Wat gebeurt er vandaag tijdens dag één van Namen Lezen in Kamp Westerbork?

WESTERBORK – Vandaag, op woensdag 22 januari, start om 14.00 uur de vijfde editie van het Namen Lezen op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Zes dagen en vijf nachten lang worden de namen en leeftijden van meer dan 100.000 Holocaustslachtoffers voorgelezen door honderden lezers. Dit is dag en nacht te volgen via een livestream van NOS. Dit is de planning voor dag één van het Namen Lezen 2025.



14.00 uur: opening Namen Lezen met Eva Weyl (1935)

De eerste namen worden om 14:00 uur gelezen door Eva Weyl (1935). Haar ouders vluchtten vóór de oorlog vanuit Duitsland naar Arnhem, waar zij werd geboren en waar haar vader een textielzaak begon. In 1942 kwam zij als Joods meisje van 6 jaar met haar ouders in kamp Westerbork terecht. Uiteindelijk maakten ze op 12 april 1945 de bevrijding in kamp Westerbork mee. Omdat ze niet eerder dan augustus 1945 het kamp kon verlaten, was ze ook getuige van het feit dat NSB-ers in kamp Westerbork werden opgesloten. Eva Weyl is verbonden aan het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden en vertelt haar verhaal ook op scholen. Ze wil de geschiedenis levend houden en laten zien wat de gevolgen zijn van racisme en discriminatie.

De eerste naam

Om 14.00 uur wordt Namen Lezen afgetrapt met het voorlezen van de eerste naam: Anny Aa, één jaar oud.

Livestream

Het voorlezen van de namen is een bijzondere ervaring. Bezoekers kunnen in een tent op het kampterrein aanwezig zijn bij het Namen Lezen en de herdenking is vanaf 14.00 uur via een livestream te volgen.

Tentoonstelling Een Naam, Een Gezicht, Het Verhaal

Ons museum is tijdens Namen Lezen 24 uur per dag geopend. Je kunt hier naast de vaste opstelling ook de speciale tentoonstelling Een Naam, een Gezicht, het Verhaal bezoeken.

Dagelijkse podcast

Tijdens de herdenking verschijnt dagelijks een aflevering van de Namen Lezen Podcast, waarin persoonlijke verhalen achter de namen en bijzondere momenten worden gedeeld. De podcast wordt gemaakt door Tessa Bouwman en Joost Tanasale van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Bijzondere lezers woensdag 22 januari

Herinneringscentrum Kamp Westerbork