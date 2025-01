De Sociale Agenda voor Groningen en Noord-Drenthe: een Nij Begun en een betere toekomst voor onze regio

GRONINGEN, DRENTHE – Een beter leven voor Groningers en Noord-Drenten. Met meer kansen voor kinderen, minder armoede, een goede gezondheid en betere leefbaarheid. Dat is de kern van de Sociale Agenda van Nij Begun voor Groningen en Noord-Drenthe, die kwartiermaker Henk Nijboer vandaag presenteerde in het kindcentrum Zuiderkroon in Hoogezand. Hij overhandigde de sociale agenda aan leerlingen van de school en de kinderburgemeester van Midden-Groningen, omdat zij de

betere toekomst vertegenwoordigen waarop de agenda zich richt. En aan bestuurders vanuit het

Rijk en de regionale overheden: minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid),

staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen), gedeputeerde Susan Top (coördinerend

gedeputeerde Nij Begun) en burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema (bestuurlijk trekker

sociale agenda).



Na de parlementaire enquête gaswinning kondigde het kabinet aan een Nij Begun te willen maken en

Groningen en Noord-Drenthe weer perspectief te bieden. Het doel is de brede welvaart in de regio

binnen één generatie op het landelijk gemiddelde te brengen. De sociale agenda draagt daaraan bij

op de gebieden leefbaarheid, kansen voor kinderen, gezondheid, armoede en participatie.



Ons Nij Begun maken we samen

De sociale agenda komt voort uit honderden gesprekken met inwoners, organisaties, vrijwilligers,

gemeenten, Rijk, experts en vele anderen. De sociale agenda is daarmee van, voor en door

Groningers en Noord-Drenten. Op basis van alle gesprekken zijn drie fundamenten vastgesteld, die in

zestien concrete maatrelen zijn uitgewerkt.



Drie fundamenten onder de sociale agenda

Het eerste fundament van de sociale agenda is ‘het stimuleren van gemeenschapszin en trots’.

Dat willen we doen door inwoners weer vertrouwen te geven en prachtige initiatieven die al

worden ondernomen te ondersteunen. Sportclubs, muziekverenigingen, vrijwilligersorganisaties,

inwoners en agrariërs spelen hierin een belangrijke verbindende rol. Met investeringen in plekken

waar mensen samen komen, zoals buurt- en dorpshuizen. Inwoners kunnen straks op een

laagdrempelige manier budget aanvragen voor maatschappelijke, culturele en sportieve

initiatieven. Ook is er geld om de Groningse en Noord-Drentse cultuur te stimuleren.

de wereld van onze kinderen door meer uren op de basisschool aan te bieden. Zo krijgt elk kind

de kans een muziekinstrument te leren spelen, te sporten en zich te ontwikkelen. Dit betekent

voor alle kinderen minimaal twee uur extra les. Voor de scholen die dit nodig hebben, komt

maximaal zes uur extra les beschikbaar. De praktijk wijst uit dat dit effectief is. Daarnaast laten

veel jongeren weten dat zij vaak te laat steun kunnen krijgen, terwijl de mentale gezondheid

onder druk staat. Door Groningers en Noord-Drenten eerder te steunen op school, in de wijk en

tijdens zwangerschappen willen we ellende voorkomen.

armoede, schulden en een gebrek aan leesvaardigheid vragen langjarige programma’s om die

problemen écht aan te pakken. Zo wordt geïnvesteerd in lees- en digitale vaardigheid, worden

mensen met schulden door buddy’s geholpen en bestrijden we voortijdige schooluitval.



Investeringen voor de komende dertig jaar

De sociale agenda is onderdeel van de kabinetsreactie op de parlementaire enquête gaswinning, waarmee een Nij Begun voor Groningen en Noord-Drenthe is aangekondigd. Voor de sociale agenda

is over een periode van dertig jaar 3,5 miljard beschikbaar. In 2025 start kwartiermaker Henk Nijboer

met zijn team met het uitwerken van de uitvoering van de sociale agenda. De eerste maatregelen

starten in de loop van 2025.



Maatschappelijke organisaties over de sociale agenda

Maatschappelijke organisaties zijn nauw betrokken bij de vormgeving van de sociale agenda. Jan

Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad: “Ik vind de sociale agenda een mooi initiatief na

wat de Groningers is aangedaan. Ik hoop vooral dat analfabetisme en laaggeletterdheid verminderen.

Liefst van de 18% van nu naar de helft daarvan of minder, dankzij de maatregelen uit de sociale

agenda.” Marion Medema, directeur basisschool De Vuurvlinder: “De sociale agenda zorgt voor een

grote plus in het onderwijs aan de volgende generatie.” Huisarts Trudy Oldenhuis: “Welzijn op recept

geeft inwoners en zorgprofessionals continu en structureel een vast gezicht voor welzijn. Dit zorgt

voor makkelijker toegang tot alle hulp die vanuit welzijn geboden kan worden. Bijvoorbeeld bij

schuldhulpverlening, woningbouwproblemen, eenzaamheid, armoede en gezondheidsvragen.” Anouk

Parent-Maassen, directeur van Jongerenwerk 2BE!: “Vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met

andere problemen hebben de tijd en de aandacht nodig om aan zichzelf te werken en hun plek in de

maatschappij te vinden. Met de sociale agenda kunnen we structureel meer jongeren hierbij helpen.”



Steun van kabinet en regionale overheden

De sociale agenda wordt ook gesteund door het kabinet en de colleges van de provincie Groningen

en de dertien betrokken Groningse en Noord-Drentse gemeenten. De agenda is gestuurd naar

Tweede Kamer, gemeenteraden en Provinciale Staten. Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe

kunnen de Sociale Agenda vinden op nijbegun.nl.



Nij Begun

In het aardbevingsgebied is het herstel van woningen en mensen een noodzakelijke voorwaarde voor

een betere toekomst. Hierin moet nog veel werk verzet worden. Tegelijkertijd wordt er met de

isolatieaanpak, de sociale agenda en de economische agenda van Nij Begun ook gewerkt aan een

betere toekomst voor Groningers en Noord-Drenten. In Groningen en Noord-Drenthe zetten we

samen de schouders eronder.

