Drukke dagen voor brandweerkorpsen Oldambt

OLDAMBT – Brandweerkorpsen uit het Oldambt zijn de afgelopen meerdere keren opgeroepen van brand en hulpverlening.

Op 17 januari werd brandweer Scheemda om 8.35 uur opgeroepen voor een ree in de problemen aan de Niesoordlaan in Midwolda.

Op 18 januari rukte brandweer Scheemda om iets voor 8.00 uur uit voor een ongeval bij knooppunt Zuidbroek.

Dinsdag 21 januari werden meerdere eenheden rond 10.30 uur ingezet voor een gaslek aan de Oudezijl in Bad Nieuweschans. Dezelfde dag rukte brandweer Winschoten uit voor de melding van een gaslucht bij Wensink aan de Papierbaan in Winschoten. Om 18.20 uur werden brandweer Scheemda en Winschoten opgeroepen voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Molenstraat in Scheemda. De bewoners en hun hond konden de woning veilig verlaten.

Woensdag 23 januari bluste brandweer Scheemda om 10.15 uur een meterkast bij een woning aan Merelstraat in Scheemda. De brand was al door de bewoner geblust. De brandweer voerde nacontrole uit en ventileerde de woning.

Vanmorgen rukten brandweer Finsterwolde, Scheemda en Winschoten rond half twaalf uit voor een brand bij Grasdrogerij Oldambt aan de Langeweg in Oostwold. Ze kregen assistentie van brandweer Veendam, Woldendorp en Delfzijl. De aanwezige sprinklerinstallatie was geactiveerd en had het meeste vuur gedoofd. De brandweer deed nacontrole en bluste een aantal kleine brandjes op een transportband. In een silo voor pellets werd een aantal kleine brandhaarden aangetroffen. De betreffende silo werd gecontroleerd leeg gehaald en het laatste vuur geblust. (Bron: VR Groningen)

Vanavond werden brandweer Winschoten en Bad Nieuweschans om 18.04 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Achterweg in Bad Nieuweschans. Ook ging brandweer Winschoten vanavond met het haakarmvoertuig naar een autobrand in het veld aan de Zwaagweg in Woldendorp. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.