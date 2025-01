Hennepkwekerij aangetroffen in woning Veendam

VEENDAM – In een woning aan de straat Bali in Veendam is door de politie donderdagmorgen na meerdere meldingen een hennepkwekerij met enkele tientallen hennepplanten aangetroffen. De kwekerij werd geruimd. Er werd vooralsnog niemand aangehouden. Onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de zaak loopt.

Heb je het vermoeden dat er een hennepkwekerij of drugslab in een pand of woning zit? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Bron: Peter Panneman