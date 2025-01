Independer: Rijden onder invloed: in Groningen vorig jaar 1.249 bestuurders betrapt

Onder invloed achter het stuur kruipen is levensgevaarlijk voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Niet voor niets dus dat de politie hier streng op controleert. In de provincie Groningen zijn vorig jaar in totaal 1.249 bestuurders van de weg geplukt en beboet voor rijden onder invloed van drank, drugs of bepaalde medicijnen. Vooral in de gemeente Groningen, Oldambt en Stadskanaal werden veel bekeuringen uitgedeeld, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie.

Rijden onder invloed is levensgevaarlijk

Alcohol en drugs vertragen je reactietijd en verminderen je concentratie. Onder invloed deelnemen aan het verkeer brengt dus risico’s met zich mee. Desondanks werden vorig jaar nog altijd veel bestuurders betrapt. In de provincie Groningen ging het om 1.249 bekeuringen. De meeste boetes werden uitgedeeld in de gemeente Groningen (505), gevolgd door Oldambt (162) en Stadskanaal (137).

“Heb je een slok te veel op en veroorzaak je een ongeluk? Dan draai je als veroorzaker altijd zelf op voor de schade. Jouw autoverzekering dekt normaal gesproken altijd de schade van de tegenpartij, maar bij alcohol- of drugsgebruik verhalen verzekeraars deze kosten op de veroorzaker. Dit is vastgelegd in de polisvoorwaarden. Naast dat het gevaarlijk is, kan het je dus veel geld kosten. Zeker als er sprake is van letselschade”, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer.

Aantal boetes per inwoner: uitschieters zijn Stadskanaal, Oldambt en Groningen

Als je het aantal boetes afzet tegen het aantal inwoners, dan ontstaat er een ander plaatje. De gemeente Stadskanaal is dan koploper. Per 10.000 inwoners werden hier vorig jaar in totaal 51,4 bekeuringen uitgedeeld voor onder invloed. Dit aantal ligt veel hoger dan het provinciale gemiddelde van 24,8 boetes per 10.000 inwoners. Ook in Oldambt en de gemeente Groningen worden relatief veel mensen betrapt op rijden onder invloed.

De top 5 gemeenten met – naar verhouding – de meeste bestuurders die beboet worden op rijden onder invloed:

Stadskanaal: 51,4 boetes per 10.000 inwoners Oldambt: 49,1 boetes per 10.000 inwoners Groningen (gemeente): 24,1 boetes per 10.000 inwoners Het Hogeland: 23,4 boetes per 10.000 inwoners Pekela: 21,5 boetes per 10.000 inwoners

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente of in de rest van Nederland? Meer informatie over het onderzoek lees je op de onderzoekspagina: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/rijden-onder-invloed-2025

Financiële gevolgen van rijden onder invloed

Rijden onder invloed heeft niet alleen invloed op de verkeersveiligheid, maar kan ook ernstige gevolgen hebben voor je autoverzekering. “Het kan veel moeilijker zijn om überhaupt een nieuwe verzekering af te sluiten als je onder invloed een ongeluk hebt veroorzaakt. In dat geval heeft de verzekeraar het recht om je polis te beëindigen. Je bent vanaf dat moment onverzekerd en mag geen auto meer rijden. Je kunt dan vaak alleen nog meer terecht bij de Vereende. Dat is een verzekeraar die veel hogere premies rekent”, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer.

Independer