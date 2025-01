MOW: Omzien en vooruitkijken

BELLINGWOLDE – Meer dan 7.000 mensen bezochten het MOW in 2024. Bijna net zo veel als in topjaar 2023. Opnieuw een stijging van het aantal bezoekers per open dag. Boven verwachting, het museum sloot afgelopen voorjaar immers zo’n twee maanden voor onderhoud. Eigenlijk veel belangrijker is dat uit reacties van bezoekers blijkt dat ze het pand blij en/of geraakt verlaten!

Terugkijken



2024 was een jaar vol verrassingen. Na de expo Duuster kwam Ons laand, over hoe Westerwolde al sinds eeuwen kunstenaars inspireert. Maar liefst 150 kunstenaars maakten nieuw werk over Westerwolde.

De eigen kunsthistorische collectie, aangevuld met enkele bruiklenen, gaf hierbij het verleden vorm. Bij de expositie gaf het museum een historisch reisgidsje uit.



In het najaar ging Knollenland van start, een kunsttentoonstelling over de wilde dieren van het Groninger land. Zo’n 60 natuurfotografen uit de regio zonden fantastische dierenportretten in en samenwerking met Het Groninger Landschap leidde tot winterse veldverkenningen bij Bourtange. Vanwege succes en veranderingen in de planning loopt Knollenland door tot en met zondag 27 april.

In het randprogramma van Knollenland ontdek je het Bourtanger Veld op een unieke manier. Tijdens een wandeling verbinden gidsen van het Groninger Landschap de natuur met kunstwerken uit de tentoonstelling. De eerste wandelingen waren bijzondere veldverkenningen en op zondag 2 maart kun je voor de laatste keer mee.



Kunst en natuur

Wat leeft er verborgen onder de grond? Wat krioelt er in en om een boom? Hoe herken je vraatsporen van rupsen? Dit en veel meer zie en ervaar je in het museum én op het veld. Wie zich onderdompelt in de natuur en daarna de tentoonstelling bezoekt ontvangt een gratis kopje koffie in het museumcafé.



Praktische informatie: Vertrekpunt: Terra Mora, in de Vesting Bourtange. Start: 13.30 uur Verwachte eindtijd: 16.00 uur. Afstand: 4 tot 6 km. Meewandelen is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan via de website van het Groninger Landschap

Collectie



De collectie groeide met enkele interessante kunstwerken van Koning en Bruckman en diverse historische objecten, waaronder in Bellingwolde vervaardigde schoenen van een eeuw oud. Ook werkt het museum aan het digitaal zichtbaar maken van de collectie, een arbeidsintensief project, dat langzaam maar zeker vorm krijgt.

MOW kinderbestuur, een blijvertje!

In 2021 startte het MOW een kinderbestuur met de bedoeling het aanbod voor jonge bezoekers aantrekkelijker te maken door gebruik te maken van die doelgroep zelf. Kinderen krijgen er wat voor terug: een uniek kijkje achter de schermen van het museum en allerlei workshops en activiteiten waarin ze kennis maken met kunst en erfgoed. Wat startte als een driejarige pilot bleek al snel een succes, het kinderbestuur is inmiddels niet meer weg te denken uit het museum. Nieuwsgierig naar de bevindingen van de afgelopen jaren? Kijk dit filmpje. Het kinderbestuur volg je via het weblog of via Instagram @mowjong

Expositie Verdwalen

Voor de in mei 2025 verwachte expositie Verdwalen daagt het MOW kunstenaars uit om met het thema wandelen aan de slag te gaan. Wandelen als een vorm van trage en daarmee innige manier om het

landschap te beleven.



Zintuigelijke ervaring

Door te voet door het Groninger land te gaan, ervaar je je omgeving met al je zintuigen. Elk seizoen biedt nieuwe ervaringen, elk pad nieuwe ontdekkingen, zelfs wanneer je steeds dezelfde wegen kiest. Wandelen is een intense manier om het landschap in al zijn volheid en verscheidenheid te ervaren en vertrouwd te raken met je natuurlijke omgeving.



Contact met het land

In de expositie Verdwalen gaat het om wandelen zonder systematiek of vooropgesteld doel. Wandelen als een ontdekkingsreis in zichzelf. Verdwalen brengt je op onverwachte bestemmingen en maakt ook nieuwsgierig. Hoe is het land geworden zoals het is, wat is de geschiedenis, wat zijn de verhalen?



Aanmelden en deadline

Kunstenaars kunnen zich aanmelden met recent bestaand werk of met een beschrijving/schets van nieuw werk via het aanmeldformulier op de website van het museum (www.hetmow.nl) Daar lees je ook alles over voorwaarden en een uitgebreide toelichting op het thema.



Over het MOW

Het MOW vind je in het fraaie lintdorp Bellingwolde. Het museum programmeert artistieke en historische tentoonstellingen die de bijzondere eigenschappen van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde, uitlichten. Landelijkheid en landschap en landschapsbeleving staan vaak centraal. Hiernaast voert het museum een uitgebreid randprogramma rond zowel kunst als erfgoed. Zie www.hetmow.nl.



Hesther Bakker