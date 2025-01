Springclinics Stefan Adamowicz in manege De Driesporen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AFWISSELEND | ELKE DAG WAT REGEN

De regenzone van gisteravond is voorbij en vallen nog enkele regenbuien, maar er komen ook af en toe opklaringen voorbij. De temperatuur schommelt tussen 4 en 6 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest, windkracht 3 tot 5.

Vanavond komt een volgende zone met regen over nos en het kan weer vrij nat worden, maar komende nacht wordt het weer droger. Morgen volgt dan ook een beetje een herhaling want ’s ochtends is het meest droog met een enkele bui, in de middag en avond zijn er morgen perioden met regen. Maximum morgen 6 á 7 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot zuiden.

Zaterdag is er minder wind maar er is nog wel kans op een beetje regen, zondag is het vrijwel droog met af en toe zon. Maxima in het weekend 4 á 5 graden en minima rond 1 graad. Na het weekend is het weer wisselvalliger met geregeld wat regen en 6 tot 8 graden, en maandag ook veel wind.