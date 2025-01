Tijdelijke huisvesting voor Oekraïense ontheemden in leegstaande basisscholen

STADSKANAAL – Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden aan de Navolaan in Stadskanaal ongeveer 110 Oekraïense vrouwen en kinderen opgevangen. Vanaf 1 april 2025 is een deel van deze opvanglocatie niet langer beschikbaar. Daarnaast wonen de mensen bijna drie jaar met veel mensen op een relatief klein oppervlakte. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente op korte termijn aan ongeveer zestig mensen een ander onderkomen biedt.



Tijdelijke huisvesting aan Noorderdiep en Brummelkant

De gemeente werkt aan een oplossing voor de langere termijn. Het vraagt alleen de nodige tijd

om die goed uit te werken. Omdat de situatie aan de Navolaan dringend is, is er eerst voor de korte termijn een oplossing nodig. De gemeente is daarom van plan om ongeveer veertig Oekraïense vrouwen en kinderen te huisvesten in een leegstaande voormalige basisschool aan het Noorderdiep en ongeveer twintig Oekraïense vrouwen en kinderen in een leegstaande voormalige basisschool aan de Brummelkant. Dit is een tijdelijke oplossing, maar op dit moment is nog niet duidelijk voor hoe lang dit nodig is.



Uitwerking plannen

De gemeente organiseert op korte termijn een inloopbijeenkomst waar direct omwonenden hun vragen kunnen stellen en aan kunnen geven waar de gemeente rekening mee kan houden. In de komende weken werkt de gemeente de plannen verder uit. Zo wordt het leegstandsbeheer opgezegd en wordt er verbouwd om de gebouwen geschikt te maken voor bewoning. Het streven is om de mensen vanaf half maart 2025 te verhuizen vanaf de Navolaan.

Gemeente Stadskanaal