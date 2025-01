Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Jipsinghuizen. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 22 januari was de start van de wandeling van WandelenWerkt Westerwolde vanuit hotel De Waalehof in Jipsinghuizen. Hier stond om 8.45 uur de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag was er weer veel belangstelling voor de wandeling over drie afstanden. Dit waren respectievelijk 6, 8 en 10 km. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur; om de 15 minuten gevolgd door een van de andere groepen. De wandeling ging direct langs De Waalehof lopende Ruiten Aa. Deze werd een tijdlang gevolgd en het viel vooral op dat er erg veel “Wruidebeulten” waren. Wruidebeulten is een oud Gronings woord voor molshopen. De mollen wroeten, wruiten, in de grond en maken hierbij dikke hopen zand; beulten. Zodoende Wruidebeulten. Dit was meestal onwenselijk en de boer, of één van de arbeiders, ging dan de Wruidebeulten te streuen.

Na de loop van de Ruiten Aa te hebben verlaten werd de Weenderstraat overgestoken en ging de wandeling verder langs waar vroeger het Weenderkanaal lag. Officieel ook wel het Weende Jipsinghuizen kanaal genoemd. In het begin van de 20e eeuw werd een begin gemaakt met de kanalisatie van Westerwolde. Al vanaf 1905 werd over de aanleg van dit kanaal gepraat, samen met het gepraat over de aanleg van het Mussel Aa kanaal. Dit Mussel Aa kanaal kwam in 1916 gereed, en toen werd ook begonnen met het graven van het Weende Jipsinghuizen kanaal, om het aan te laten sluiten op het Mussel Aa kanaal. Al eerder werd geschreven over de wegwaterschappen in dit gebied. Dit om gelden te verkrijgen voor het verharden van o.a. de Schaalbargerweg en de Jipsingboertangerweg.

In 1916 werd hier ook het Kanaalwaterschap Weende Jipsinghuizen opgericht; hetzelfde jaar waarin ook met graven van het kanaal is begonnen. Waarschijnlijk was dit ook nodig om gelden te verwerven voor de aanleg hiervan. Dit Kanaalwaterschap is in 1967 opgeheven en en opgegaan in het waterschap Westerwolde. En sinds 2000 is dit het waterschap Hunze en Aa’s.

De wandeling ging vervolgens over de Lokstreek weer richting De Waalehof. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen