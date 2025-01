Hoppenbrouwers en V&Z Veendam slaan de handen ineen

VEENDAM – Hoppenbrouwers Veendam is trots om als sponsor verbonden te zijn aan zaalvoetbalvereniging V&Z Veendam. Vestigingsleider Peter Moddejongen ging vrijdagavond samen met het hele zaalvoetbalteam op de foto om de start van deze samenwerking te vieren. Als onderdeel van de sponsoring voorziet Hoppenbrouwers het team van nieuwe kleding, wat zorgt voor een frisse uitstraling van de spelers op het veld.

“V&Z Veendam brengt mensen in de regio samen door sport en speelt een belangrijke rol in de gemeenschap”, vertelt een trotste Peter Moddejongen. “Met de sponsoring van de teamkleding dragen we graag bij aan hun mooie werk en ondersteunen we het lokale talent dat zich hier verder ontwikkelt.”

Ronald Veldkamp, voorzitter van zaalvoetbalvereniging V&Z Veendam, is ook enthousiast over de samenwerking: “Bij V&Z Veendam draait het om meer dan alleen voetbal; het gaat ook om de verbondenheid in de regio. De samenwerking met Hoppenbrouwers past hier mooi bij. Hun steun laat zien dat ze betrokken zijn bij de lokale gemeenschap en onze club. Samen bouwen we aan een plek waar iedereen zich welkom voelt.”

Lid van het team

Het sponsoren van zaalvoetbalvereniging V&Z Veendam voelde voor Hoppenbrouwers als een logische keuze. Jans Vazel, eerste monteur bij Hoppenbrouwers, is al ruim twintig jaar nauw verbonden aan de club – eerst als speler en nu vaker als coach. Toen het team toe was aan nieuwe tenues, opperde Jans het idee bij vestigingsleider Peter. Het plan werd enthousiast ontvangen en al snel werd de sponsoring een feit. Jans deelt: “De club is een begrip in Veendam en voor mij een plek waar ik altijd met veel plezier kom. Dat Hoppenbrouwers ons nu sponsort, geeft ons niet alleen een frisse uitstraling, maar benadrukt ook de sterke band tussen de club en het familiebedrijf.”

Meer dan alleen steun

Voor Voetbalvereniging V&Z Veendam is de samenwerking met Hoppenbrouwers meer dan alleen financiële steun en nieuwe kleding. “Het is geweldig om te zien hoe Hoppenbrouwers betrokken is bij de lokale sport en ons team voorziet van nieuwe tenues”, zegt Ronald. “We hopen op een lange en plezierige samenwerking die bijdraagt aan de saamhorigheid en het sportieve karakter van Veendam.”

