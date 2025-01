DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Rond 13.45 uur is gistermiddag op de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren een langs de wegkant geparkeerde rode Toyota aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker, die in de richting van de B408 is gereden, is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren 05932/72100.

Rond half acht gisteravond is bij een ongeval op de Wittenberger Straße in Haren een 35 jarige vrouw lichtgewond geraakt. De vrouw reed in haar BMW in de richting van Segberg toen ze in de rechterberm belandde en tegen een boom botste. Zij verkeerde onder invloed van alcohol. Een blaastest wees 1.94 promille aan. Er werd een bloedproef gedaan en haar rijbewijs werd in beslag genomen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Lathen

Maandag is tussen 10.00 en 12.00 uur vanaf een voertuig van de gemeente een accu heggenschaar gestolen. Het voertuig stond op dat moment aan de Burgstraße in Lathen geparkeerd. De schade bedraagt 800 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lathen 05933/924570.

Meppen

Gisteravond is tussen 21.44 en 21.50 uur aan de Esterfelder Stiege in Meppen een kiosk overvallen. Een gemaskeerd persoon kwam de kiosk binnen en bedreigde de 18 jarige medewerkster met een wapen. Hij eiste geld. Toen hij dat gekregen had, ging hij er in onbekende richting vandoor. De dader was tussen 25 en 30 jaar, 1.65-1.70 m lang met een normaal postuur en droeg donkere kleding. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen 05931/9490.

Leer, Bunde

Afgelopen zomer is een poging gedaan om een rechter van de rechtbank in Leer af te persen. Zijn echtgenote werd op 29 augustus bij hun privéwoning in Bunde door een onbekende man aangesproken. De man reed op een fiets. Zijn signalement luidt: 1.80m lang, 35-40 jaar, slank, sportief postuur. Hij had kort donker haar en droeg een zonnebril. Hij was gekleed in een grijze vieze lange broek en vieze werkschoenen. Zijn bovenlichaam was ontbloot. Hij sprak op een agressieve manier accentloos Duits. De politie is in het bezit van camerabeelden waarop de betreffende persoon te zien is. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Leer 0491-976900. Waarmee de rechter is geprobeerd af te persen is niet bekend gemaakt.