Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VAAK REGEN | ALLEEN ZONDAG DROOG

Vandaag passeert een vrij actief front en het zal vooral vanochtend daardoor vaak regenen. In de loop van de middag neemt de kans op regen af en vanavond is het droog, maar komende nacht gaat het door hetzelfde front vanuit het zuiden opnieuw regenen. Hard regenen doet het vandaag trouwens niet maar er kan tot middernacht toch 5 tot 8 mm aan neerslag gaan vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met vlagen van windkracht 6, maar later neemt de wind af. De temperatuur schommelt tussen de 5 en de 7 graden.

Na de regen van vannacht valt er ook morgen geregeld wat regen, en ook dan is dat vooral in de ochtend en rond het middaguur. Temperatuur ook rond 6 graden maar veel minder wind vandaag.

Zondag is het 4 of 5 graden en dat is eindelijk weer een droge dag. Er is zondag ook af en toe zon en er sttaat dan een matige wind uit het zuiden, windkracht 3 tot 4. Vanaf zondagvond neemt de kans op regen duidelijk weer toe want dan komen lagedrukgebieden opnieuw dichterbij en dat gaan we met name maandag merken. Want dat is een gure dag met vaak buien en een krachtige zuidenwind, inclusief een paar windstoten. Maxima in de eerste helft van volgende week rond 6 graden.