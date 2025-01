Inbraak na explosie in Drents Museum in Assen

ASSEN – Rond 03:45 uur ontving de politie een melding van een explosie bij het Drents Museum aan de Brink in Assen. Ter plaatse werd duidelijk dat er toegang was verschaft tot het pand door een deur te forceren met explosieven. In het pand zijn meerdere archeologische topstukken buit gemaakt, waaronder de gouden helm van Cotofenesti.

Bij de explosie raakte het pand van het museum beschadigd. Er raakte niemand gewond en er is nog niemand aangehouden. De politie houdt er rekening mee dat er meerdere verdachten zijn.

Er is direct opgeschaald en de politie doet vandaag verder onderzoek ter plaatse. Er wordt onder andere buurtonderzoek gedaan, de forensische opsporing is aanwezig en camerabeelden worden opgevraagd en bekeken. De politie zet in op de opsporing van zowel de verdachten als de gestolen topstukken. Daarbij heeft het onderzoeksteam ook besloten om Interpol in te schakelen. Dat is een internationale organisatie die politieorganisaties helpt bij het voorkomen en bestrijden van misdaad.

Mogelijk verdachte auto aangetroffen nabij Rolde

De politie doet ook onderzoek naar een mogelijk verdacht voertuig. Ze kregen rond 04:15 uur een melding van een autobrand bij de kruising van de Grolloërstraat en de Marwijksoord met de N33, nabij Rolde. Bij de brandende auto was niemand aanwezig. De politie houdt er rekening mee dat deze personenauto een link heeft met de explosie en de inbraak in het museum. Het is een mogelijk scenario dat verdachte personen in de omgeving van de brand zijn overgestapt in een ander voertuig.

Hulp van omwonenden

Het is mogelijk dat omwonenden van het museum, de plek van de brand en de mogelijke route daartussen afgelopen nacht verdachte personen of voertuigen hebben gezien. Of dat iemand beelden heeft van een deurbelcamera of dashcam, waarop iets te zien is tussen 03:00 en 04:30 uur. Dat kan belangrijke informatie zijn voor het onderzoek naar de explosie en de inbraak.

Heb je tips? Laat het weten!

Weet u meer over de explosie en inbraak? Heeft u een idee wie de verdachten kunnen zijn? Heeft u de afgelopen dagen verdachte personen gezien in het Drents Museum, die zich bijvoorbeeld lang ophielden bij de topstukken. Heeft u beelden of informatie over de verdachte auto of andere verdachte voertuigen? Of weet u meer over de gestolen stukken, die mogelijk worden aangeboden binnen het criminele circuit? Laat het dan weten!

Neem contact op met de Opsporingstiplijn op 0800-6070, gebruik het tipformulier op Politie of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tot slot is er ook het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Zij mogen onder voorwaarden de identiteit van haar bronnen afschermen en kunnen er zo voor zorgen dat informatie op anonieme wijze bij de recherche terechtkomt. Je kunt hen bereiken via 088-6617734. Is er sprake van spoed, bel dan 112.

Politie Drenthe

‘Dit is een zwarte dag voor het Drents Museum in Assen en het National History Museum of Romania in Boekarest. We zijn intens geschokt door de gebeurtenissen afgelopen nacht in het museum. In zijn 170-jarig bestaan heeft zich nog nooit zo’n groot incident voorgedaan. Het doet ons ook enorm veel verdriet richting onze collega’s in Roemenië. Een aantal objecten uit de tentoonstelling Dacia – Rijk van goud en zilver is ontvreemd, waaronder het topstuk de gouden Helm van Coțofenești, c.a. 450 v. Chr., National History Museum of Romania. Het politie doet onderzoek, dat wachten we af ‘, meldt Harry Tupan, algemeen directeur Drents Museum op hun website.

Vanmorgen vond een persconferentie plaats. De kraak was in de nieuwe vleugel van het museum. Bij de explosie is een deur vernield en glazen vitrines zijn ingeslagen. De daders hebben voor zover bekend een gouden helm uit de vijfde eeuw voor Christus en drie gouden armbanden buitgemaakt. Of er nog meer stukken ontbreken wordt nog onderzocht. De stukken die zijn buitgemaakt zijn de topstukken van de expositie Dacia – Rijk van goud en zilver en waren in bruikleen van het National History Museum of Romania in Boekarest. In verband met de tentoonstelling waren de stukken extra beveiligd. Het zou het laatste weekend zijn dat deze stukken zouden zijn tentoongesteld.

De politie is in het bezit van camerabeelden van de daders. Deze worden zo snel mogelijk vrijgegeven.

Het museum blijft dit weekend gesloten. Morgen komt een delegatie van het National History Museum of Romania in Boekarest naar Assen. Dit bezoek stond al gepland omdat de in bruikleen gegeven stukken moesten worden ingepakt, maar het bezoek heeft nu een heel andere reden.