Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER DROOG | VOORLOPIG WISSELVALLIG

Het is een nat begin van het weekend want tot een eindje in de middag valt er regelmatig enige regen of motregen. Heel veel valt er niet maar is toch druilerig en er is maar een zwakke wind. In de tweede helft van de middag wordt het droog en dan komt er een matige westenwind, maximum vanmiddag ca. 6 graden.

Vanavond en vanancht is het droog en vannacht maar er blijft vrij veel bewolking en er kan vannacht ook mist onstaan. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen is er eerst af en toe zon, in de loop van de middag raakt het bewolkt en morgenavond is er kans op enige regen. Maximum morgen rond 5 graden en later een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Maandagnacht is het regenachtig met kans op windstoten, overdag zijn er op maandag opklaringen en enkele buien, met een vrij krachtige zuidenwind en 7 tot 9 graden. Dinsdag is ook wisselvallig met zon, bewolking en vrij veel wind, woensdag is het meest droog. Maar in grote lijnen is het ook later volgende week een beetje wisselvallig maar met minder wind dan maandag en dinsdag.