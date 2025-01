Dit was dag vier van het Namen Lezen in kamp Westerbork

WESTERBORK – Op zaterdag 25 januari 2025 stond bij het Namen Lezen de vervolging van de Sinti en Roma centraal. In het museum werd de voorstelling ‘Onder de sterren’ gespeeld, waarin jongeren het verhaal van de Sintizza Mädie Franz verbeeldden. Ook werden er namen voorgelezen door Jetta Klijnsma (Commissaris van de koning in Drenthe) en presentator Ruben Nicolai. In de avond werd het lezen van de namen weer kort onderbroken voor het einde van de sjabbat.

Namen voorgelezen door Ruben Nicolai

Presentator Ruben Nicolai, die vorig jaar voor zijn programma ‘De Erfgenaam’ al eens in Herinneringscentrum Kamp Westerbork was, las geëmotioneerd namen voor.

Einde sjabbat

Het einde van de sjabbat werd gemarkeerd door het onderbreken van het namen lezen en het uitvoeren van een aantal rituelen.

Aanvullend programma

Jongeren speelden de voorstelling ‘Onder de sterren’ in de grote zaal van het museum.

Tentoonstelling Een Naam, Een Gezicht, Het Verhaal

Het museum is tijdens Namen Lezen 24 uur per dag geopend. Je kunt hier naast de vaste opstelling ook de speciale tentoonstelling Een Naam, een Gezicht, het Verhaal bezoeken.

Dagelijkse podcast

Tijdens de herdenking verschijnt dagelijks een aflevering van de Namen Lezen Podcast, waarin persoonlijke verhalen achter de namen en bijzondere momenten worden gedeeld. De podcast wordt gemaakt door Tessa Bouwman en Joost Tanasale van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Ooggetuigenlezingen

Op zondag 26 januari vinden er twee ooggetuigenlezingen plaats in de grote zaal van het museum.



Elisabeth Oets (1957)

Lezing van 12:00 tot 13:00

De opa van Elisabeth Oets, Philip Mechanicus, werd vermoord in Auschwitz. “Mijn moeder zei dat ik zijn dagboek pas mocht lezen als ik achttien was. Anders zou ik maar veel te verdrietig worden.”



Erna Barend (1940)

Lezing van 13:30 tot 14:30

De Joodse Erna Barend overleefde de onderduik in de christelijke gemeenschap in Ermelo. “Bij onheil verstopte ik mij in een grote hoedendoos”.

Kijk HIER live mee.

