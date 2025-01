Getuigen gezocht van ‘ongeval’ Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 26 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERDAG RUSTIG WEER | TOT DONDERDAG ONBESTENDIG

Het is ook vandaag een rustige dag met tot laat in de middag een zwakke of matige wind. De zon gaat ook af en toe doorbreken en het wordt vanmiddag ongeveer 5 graden.

Vanavond is het geheel bewolkt en gaandeweg de avond gaat het ook af en toe regenen. De temperatuur loopt daarbij vanavond iets verder op. En vannacht wordt het naast regenachtig ook nog eens vlagerig met windkracht 4 tot 6 uit het zuiden.

Morgen wordt het weer wat beter want na een paar behoorlijke buien in de ochtend komt de zon er vrij goed bij met nog 1 of 2 lokale buien die ’s middags gaan passeren. Het wordt ook vrij zacht met een maximumtemperatuur van 9 graden. De wind is ook overdag matig tot krachtig uit het zuiden: windkracht 3 tot 5 en bij vlagen windkracht 6.

Dinsdag begint ook redelijk maar later op de dag wordt het regenachtig met vrij veel wind. Ook woensdag valt er soms regen met een vrij krachtige wind maar daarna is het weer wat kalmer en ook vaker droog met een beetje zon. Maximum vanaf dinsdag rond 7 graden.