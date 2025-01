Politie publiceert beelden van verdachten explosie en inbraak in Drents Museum

ASSEN – De politie publiceert beelden van een aantal verdachten van het veroorzaken van een explosie en inbraak in het Drents Museum in Assen.

Op de beelden is te zien hoe de verdachten een buitendeur openen, waarna er een explosie plaatsvindt. De verdachten zijn het museum op deze manier binnengekomen.

Bij de explosie raakte het pand van het museum beschadigd. Er raakte niemand gewond en er is nog niemand aangehouden. We houden er rekening mee dat er meerdere verdachten zijn.

Er is direct opgeschaald en de politie doet vandaag verder onderzoek ter plaatse. Er wordt onder andere buurtonderzoek gedaan, de forensische opsporing is aanwezig en camerabeelden worden opgevraagd en bekeken. De politie zet in op de opsporing van zowel de verdachten als de gestolen topstukken. Daarbij heeft het onderzoeksteam ook besloten om Interpol in te schakelen. Dat is een internationale organisatie die politieorganisaties helpt bij het voorkomen en bestrijden van misdaad.

Mogelijk verdachte auto aangetroffen nabij Rolde

De politie doet ook onderzoek naar een mogelijk verdacht voertuig. We kregen rond 04:15 uur een melding van een autobrand bij de kruising van de Grolloërstraat en de Marwijksoord met de N33, nabij Rolde. Bij de brandende auto was niemand aanwezig. We houden er rekening mee dat deze personenauto een link heeft met de explosie en de inbraak in het museum. Het is een mogelijk scenario dat verdachte personen in de omgeving van de brand zijn overgestapt in een ander voertuig.

Hulp van omwonenden

Het is mogelijk dat omwonenden van het museum, de plek van de brand en de mogelijke route daartussen afgelopen nacht verdachte personen of voertuigen hebben gezien. Of dat iemand beelden heeft van een deurbelcamera of dashcam, waarop iets te zien is tussen 03:00 en 04:30 uur. Dat kan belangrijke informatie zijn voor het onderzoek naar de explosie en de inbraak.

Heb je tips? Laat het weten!

Weet u meer over de explosie en inbraak? Heeft u een idee wie de verdachten kunnen zijn? Heeft u de afgelopen dagen verdachte personen gezien in het Drents Museum, die zich bijvoorbeeld lang ophielden bij de topstukken. Heeft u beelden of informatie over de verdachte auto of andere verdachte voertuigen? Of weet u meer over de gestolen stukken, die mogelijk worden aangeboden binnen het criminele circuit? Laat het dan weten!

Neem contact op met de Opsporingstiplijn op 0800-6070, gebruik het tipformulier op Politie of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tot slot is er ook het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Zij mogen onder voorwaarden de identiteit van haar bronnen afschermen en kunnen er zo voor zorgen dat informatie op anonieme wijze bij de recherche terechtkomt. Je kunt hen bereiken via 088-6617734. Is er sprake van spoed, bel dan 112.

Klik HIER voor beelden van gestolen voorwerpen.