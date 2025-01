Politie zoekt info over uitgebrande grijze VW Golf, betrokken bij inbraak Drents Museum

ASSEN – De politie is op zoek naar meer informatie over een gestolen en uitgebrande donkergrijze Volkswagen Golf, die betrokken is geweest bij de inbraak in het Drents Museum in Assen. Zo zijn we op zoek naar tips over de verblijfsplaats van de auto tussen donderdag 23 januari rond 04:20 uur en de inbraak in het museum op zaterdag 25 januari rond 03:45 uur. We gaan er vanuit dat de auto ergens in de omgeving van Groningen, Noord-Drenthe en Assen is geparkeerd en de auto had op dat moment mogelijk gestolen kentekenplaten (K-813-BK).

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de grijskleurige Volkswagen Golf (toen nog met eigen kenteken P-343-RL) is gestolen vanaf de Ingelandstraat in Alkmaar. Dat moet zijn gebeurd tussen woensdagavond 22 januari tussen 20:30 uur en 03:30 uur die nacht erop. Ook weten we dat in ongeveer diezelfde tijdsperiode kentekenplaten (K-813-BK) zijn gestolen vanaf de van Aylvaweg in Witmarsum, vlakbij de A7. We zijn nadrukkelijk op zoek naar beelden en tips uit de omgeving van de plekken waar de diefstal van de auto en kentekenplaten heeft plaatsgevonden. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u camerabeelden vanuit de nacht, waarop iets verdachts te zien is? Heeft u verdachte personen gezien in de buurt? Meldt het bij de politie!

Gestolen auto gezien in Groningen

De auto is vervolgens diezelfde nacht (23 januari) rond 04:20 uur gezien in Groningen. Er zijn beelden van een ANPR-camera op het Julianaplein in de stad. De auto droeg daar de gestolen kentekenplaten (K-813-BK).

Bijna 48 uur op nog onbekende locatie

De auto is vervolgens pas weer bijna 48 uur later gezien in de omgeving van het Drents Museum, vlak na de inbraak op 25 januari rond 03:45 uur. De verblijfsplaats van de auto in de tussentijd is niet bekend. Mogelijk dat de auto geparkeerd heeft gestaan in de omgeving van de stad Groningen, het Noorden van Drenthe, de omgeving van Assen of het gebied daar omheen.

Het achterhalen van de verblijfsplaats van de auto in de periode van donderdag 23 januari rond 04:20 uur en zaterdag 25 januari rond 03:50 uur is voor ons heel belangrijk. Dat kan ons verder helpen in de opsporing van personen die betrokken zijn geweest bij de inbraak. Heeft u deze auto gezien? Of heeft u in uw buurt een grijskleurige Volkswagen Golf gezien, terwijl die auto daar normaal nooit staat? Of zag u een Volkswagen Golf, waarbij sprake was van opvallend rijgedrag of opvallende personen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Na inbraak: brandstichting Rolde en vluchtauto

De grijze Volkswagen Golf is na de inbraak weggereden bij het Museum. We kregen net na 04:00 uur een melding van een autobrand onder het viaduct van de N33 bij de Grolloërstraat bij Rolde. Daar is het gestolen voertuig aangetroffen. We hebben ook een gestolen kentekenplaat gevonden. We hebben inmiddels beelden veiliggesteld, waarop te zien is dat er brand ontstaat. Daarop is ook een voertuig te zien die vlakbij stopt en vlak na de brandstichting wegrijdt in de zuidelijke richting van Nooitgedacht. We gaan er vanuit dat de verdachten met dat voertuig zijn weggevlucht in een ander voertuig. Dat is rond 03:50 uur gebeurd. Heeft u alsnog tips over die mogelijke vluchtauto? Of andere opvallende auto’s? Heeft u beelden van bijvoorbeeld een dashcam waarop rond die tijd een verdachte auto te zien is? Laat het dan ook zo spoedig mogelijk weten.

Neem contact met ons op

Heeft u informatie over de verblijfsplaats van de Golf tussen 23 en 25 januari? Heeft u beelden of tips van de diefstallen van de auto in Alkmaar en het stelen van de kentekenplaten in Witmarsum? Weet u meer over de vluchtauto? Bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

Onderzoek volop gaande

Het onderzoek naar de inbraak in het Drents Museum is volop gaande. De politie werkt met tientallen rechercheurs en specialisten aan de zaak. De opsporing van de gestolen topstukken en de verdachten is onze prioriteit. Dat onderzoek is breed en daarin houden we vooralsnog alle opties open.

De politie heeft inmiddels meer dan vijftig tips ontvangen die door de recherche worden uitgelopen. De gouden tip zit daar nog niet tussen maar ze worden allemaal nauwkeurig onderzocht. Ook wordt vandaag verder gerechercheerd op het beeldmateriaal dat momenteel al beschikbaar is. Dit is een precies en tijdrovende activiteit. Het kan dus enige tijd duren voordat duidelijk is of hier concrete tips en beelden tussen zitten.

De politie is natuurlijk nog steeds op zoek naar aanvullende tips of beeldmateriaal. Denkt u iets te weten, weet u bijvoorbeeld waar de gestolen voorwerpen zich momenteel bevinden? Of heeft u misschien in de dagen vooraf iets bijzonders in of rond het Drents Museum gezien in Assen? Weet u misschien meer over de aangetroffen auto in Rolde bij de kruising van de Grolloërstraat en de Marwijksoord met de N33? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn op 0800-6070, gebruik het tipformulier op Politie of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

