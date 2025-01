Westerwolde volledig overklast door koploper Heiligerlee

VLAGTWEDDE – Bij het spelen van een voetbalwedstrijd, zeker op een iets hoger niveau, draait het nog steeds om het maken van doelpunten én om het voorkomen ervan. En laten nu beide aspecten zondagmiddag 26 januari voor Westerwolde het grote manco zijn in de wedstrijd op de eigen Barlage tegen het dit seizoen nagenoeg ongenaakbare Heiligerlee. Drie van de vier doelpunten die de Vlagtwedders deze middag tegen kregen, konden als cadeautje voor de tegenstander worden gekenmerkt en als men daar de verschillende open kansen die de mannen van trainer Woortman creëerden bij optelt, dan komt men vrij snel tot de conclusie dat het deze middag een kansloze missie was voor de thuisclub. Op de uiteindelijke 4 – 0 overwinning van het sterk spelende Heiligerlee viel dan ook weinig aan te merken. Door deze nederlaag op exact de helft van de competitie ziet Westerwolde de kop van de ranglijst snel uit het zicht verdwijnen en zal de doelstelling enigszins aangepast moeten worden. Daar waar Heiligerlee vandaag de eerste periodetitel in 4B pakte, kan het streven van de Vlagtwedders zijn in de resterende twaalf duels hoge ogen te gooien in de strijd om het tweede periodekampioenschap.

Goed beschouwd was de wedstrijd na 23 minuten voetballen al gespeeld. Kreeg Westerwolde in het begin van de wedstrijd een aantal kleine mogelijkheden, daarna was het Heiligerlee dat wat betreft de kansen de klok sloeg. En zoals algemeen bekend mag zijn, weten de Kloosterholtjes daar wel raad mee. Achtereenvolgens zorgden topschutter Gert Reininga in de 12e minuut, Erwin Aukes in de 18e minuut en andermaal Gert Reininga in de 23e minuut binnen de kortst mogelijke tijd met enige “hulp” van de tegenstander voor een comfortabele voorspong voor de mannen van trainer Ard Leeraar: 0 – 3. En Westerwolde, het ploeterde ook nu weer opzichtig en wist in de resterende tijd van deze eerste helft eigenlijk geen noemenswaardige kans te creëren. Wel had men de kleedkamer met een iets beter gevoel kunnen opzoeken als de kans van René v.d. Laan op slag van rust er wel in was gegaan. Maar tot ontsteltenis van spelers, begeleiding en het Vlagtwedder publiek verdween de bal via de buitenkant van de paal over de achterlijn. Kort daarna kon scheidsrechter Spiegelaar uit Nieuw Buinen, die de wedstrijd van het begin tot het eind keurig onder controle had, beide ploegen naar de warme thee sturen.

Met nu Julian Smid en Ben Ophof in de ploeg probeerde Westerwolde in het begin van het tweede bedrijf het tij te keren, maar tot succes leidde dit helaas niet. En toen doelman Bas Boonman tien minuten na rust ook nog meende mee te moeten doen met het uitdelen van presentjes, was het over en uit voor de thuisploeg. Niels Eden pakt het cadeautje met veel plezier uit en wist ongehinderd de 4 – 0 voor Heiligerlee op het scorebord te laten noteren. En hoewel Westerwolde nog uit volle macht probeerde de eer te redden, bleef het ook in deze wedstrijd op de hatelijke nul steken. Honderd procent kansen voor o.a. Michel ter Horst en Frank Riks konden niet tot doelpunt worden gepromoveerd. En toen de bal door René v.d. Laan wel tegen de touwen werd geschoten, bleek het buitenspel te zijn. Na exact 90 minuten voetballen floot arbiter Spiegelaar deze middag voor de laatste keer, met in zijn boekje vier doelpunten voor Heiligerlee, maar ook twee gele kaarten voor spelers van de na deze middag nog steeds trotse koploper.

Met uit de laatste vier wedstrijden slechts één punt en een doelsaldo van 1 – 10, staat Westerwolde nog wel steeds op de vijfde plaats in de tussenstand. Echter, gelet op de overige uitslagen in deze competitieronde, zien de Vlagtwedders de concurrentie in sneltreinvaart naderen en zullen de komende twee wedstrijden alle zeilen moeten worden bijgezet om niet tot een vrije val op de ranglijst te komen. Te beginnen volgende week zondag in en tegen Drieborg. Maar door nog maar eens flink te trainen op de in de inleiding genoemde aspecten van het voetbalspel en door de schouders er gezamenlijk onder te zetten, kan het niet veel slechter gaan als in de afgelopen vier wedstrijden het geval was.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Luka Kiers (75e min. Kjell Luijten) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Mikai Luijten (46e min. Ben Ophof) – Frank Riks – Kevin v.d. Laan – Michel ter Horst (70e min. Mark Geukes) – Sander van Hoorn ( 75e min. Milan Kater) – Joran Luijten (46e min. Julian Smid) – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. J. Spiegelaar uit Nieuw-Buinen

Aantal toeschouwers: 150 Amusementswaarde: 6

HJ Pleiter