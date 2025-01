Afsluiting Namen Lezen vanmiddag 14.30 uur

WESTERBORK – Vandaag, op 27 januari 2025, wordt het Namen Lezen afgesloten. Dit gebeurt om 14.30 uur, precies 80 jaar nadat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Hans Peeper, die in kamp Westerbork gevangen zat en Bergen-Belsen overleefde, leest de laatste namen voor.

In het laatste uur leest ook Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem. Hij leest samen met twintig leerlingen. Ook Jaïr Stranders, artistiek leider van Theater na de Dam, neemt een leesbeurt voor zijn rekening. Na het lezen van de laatste naam (Heinrich Zysmanowicz), worden een kaddisj en jizkor gezongen en houdt directeur Bertien Minco een slotwoord.

Theater

In het kader van Theatre of Remembrance is om 11:00 de voorstelling Achter de façade van Garage TDI opgevoerd in de overkapping bij de voormalige commandantswoning.

Livestream

Het voorlezen van de namen is een bijzondere ervaring. Bezoekers kunnen in een tent op het kampterrein aanwezig zijn bij het Namen Lezen en de herdenking is via een livestream te volgen.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork