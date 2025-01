Brandweer rukt uit naar kapperszaak aan de Helling

OUDE PEKELA – De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brandgerucht bij de Helling in Oude Pekela.

De eerste melding was rond zeven uur. Een klein half uur later bleek er werkelijk sprake te zijn van brand. Naar verluidt was dit in de kapperszaak op de hoek bij de JUMBO. Voorbijgangers melden dat er kortsluiting was in een stofzuiger. Dit veroorzaakte rookontwikkeling.

De brandweer had de situatie snel onder controle, waarna de ruimtes werden geventileerd.

Foto’s: Fred Stötefalk en Teunis Streunding