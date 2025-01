Gemeente Oldambt heeft zes kavels in de verkoop

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt verkoopt zes kavels aan de Kamperfoeliestraat/Kloostertuin. Deze ruime kavels (634-827 m²) zijn bedoeld voor vrijstaande woningen.

Wethouder Gert Engelkens (Wonen) is tevreden. “Het is mooi dat we deze twee groenstroken op deze manier kunnen invullen en met elkaar kunnen verbinden. Kwaliteit van wonen binnen de kern. Dat past ook prima binnen onze visie op wonen.”

De kavels staan op Funda en de verkoop loopt via makelaar Dick Baar (Scheemda). Bij meerdere geïnteresseerden vindt een notariële loting plaats. Inschrijven kan tot zes weken na publicatie.

De verkoop van deze zes kavels is onderdeel van de eerste fase. De tweede fase is in voorbereiding en bevat waarschijnlijk dertien woningen. Onder andere starterswoningen.