Inwoners in gesprek over de toekomst van acute zorg

GRONINGEN – De zorg is aan het veranderen. Met minder mensen moet méér zorg worden verleend. Dit geldt ook voor de acute zorg, zorg die zo snel mogelijk moet worden gegeven. Wat kunnen we met elkaar doen om deze zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden? Daarover gaat Zorgbelang Groningen graag met inwoners in gesprek op donderdagavond 6 februari in Groningen.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op vragen als: Hoe kunnen we inwoners het beste informeren over toekomstige veranderingen? Welke oplossingen zien zij voor knelpunten in de acute zorg? Wat kun je als inwoner zelf doen tegen onnodige drukte in de acute zorg?

De bijeenkomst is bedoeld voor jong en oud en voor inwoners mét en zónder ervaring met acute zorg.

Praktische informatie

De bijeenkomst is op donderdag 6 februari 2025, van 19:00 tot 21:00 uur bij de Doktersdienst Groningen.

Aanmelden is verplicht en kan uiterlijk 3 februari via de website van Zorgbelang Drenthe, www.zorgbelang-drenthe.nl/acute-zorg.

Samenwerkende organisaties

De bijeenkomsten vinden ook plaats in Friesland (4 februari) en Drenthe (11 februari). Ze zijn een samenwerking tussen Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Friesland, Zorgbelang Groningen, het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, zorgverzekeraars, huisartsen spoedzorg, ambulancezorg en cliëntenraden.

Zorgbelang