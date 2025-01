DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lathen

Gisteren is tussen 17.00 en 22.15 uur vanaf de Wassermühlenstraße in Lathen een zwarte BMW X5 gestolen. De wagen heeft kentekenplaten uit Emsland. De schade bedraagt 120.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Sögel

Gisteren is tussen 22.07 en 22.43 uur een poging tot inbraak bij een opslagloods aan de Hinterm Bahnhof in Sögel gedaan. De daders beschadigden een roldeur maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 100 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.

Papenburg

Vrijdag is tussen 17.15 en 17.27 uur op de elektroafdeling van Marktkauf in het Ems-Center in Papenburg een kast opengebroken. Er is voor minstens 10.000 euro aan elektrische apparaten gestolen. De dader heeft zijn buit in een zak gedaan en daarna het gebouw verlaten. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Tussen 4.40 en 13.00 uur is op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Deverweg een geparkeerde grijze Renault Clio aangereden. De wagen heeft aan het achterste spatbord schade. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Bunde

De politie heeft gisteren om 10.40 uur een 33 jarige Hongaar aangehouden. De man, die als passagier in een auto zat, die kort daarvoor de grens was gepasseerd, stond in heel Europa gesignaleerd. De auto werd op parkeerplaats Bunderneuland aangehouden. De man moet in Hongarije voor bijna twee jaar en vijf maanden de gevangenis in voor criminele activiteiten op het gebied van verdovende middelen. Na de nacht in een politiecel te hebben doorgebracht, werd hij in Oldenburg voorgeleid en vervolgens naar een penitentiaire inrichting gebracht. Hij zal aan Hongarije worden uitgeleverd.