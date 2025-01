Mooie resultaten voor turnsters TC Noord bij districtswedstrijd in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 27 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL OPKLARINGEN | MIDWEEK WISSELVALLIG

Na de regen van vannacht word het vandaag wisselend bewolkt met vooral vanmiddag opklaringen. Er kans soms ook nog een bui voorbijkomen, maar veel regen valt er niet meer. De temperatuur komt uit op 9 á 10 graden en de wind draait bij naar zuid tot zuidwest: windkracht 3 tot 5, met vlagen van windkracht 6.

Vannacht is er weer een zuidenwind en ook dan is het de meeste tijd nog droog. Morgen neemt de kans op enkele buien toe en morgenavond kan het daardoor nogal regenachtig worden. Maximumtemperatuur morgen rond 8 graden en een matige tot vrij krachtige zuidenwind: windkracht 3 tot 5.

Woensdag is er een zuidwestenwind en dan is het vooral ‘s ochtends wisselvallig. Daarna valt er donderdag nog een buitje maar eind van de week en volgend weekend is het meest droog met wat meer opklaringen. Maxima in die fase rond 4 graden en minima op lange termijn rond het vriespunt.