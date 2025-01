Namen Lezen afgesloten door kampoverlevende Hans Peeper 

WESTERBORK – Vandaag om 14.30 uur werd door kampoverlevende Hans Peeper (1939) de laatste naam van de 103.124 namen voorgelezen tijdens het Namen Lezen. In het laatste uur werden ook namen gelezen door Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, samen met twintig leerlingen. Als afsluiting werd een kaddisj en jizkor gezongen en hield directeur Bertien Minco het slotwoord.

Terugblik dag vijf

Burgemeester Achmed Marcouch las in het laatste uur namen voor met twintig leerlingen. Twee middelbare scholieren van Greijdanus Zwolle lazen als één na laatste voor.

Afsluiting Namen Lezen 2025

Hans Peeper (1939) had de laatste leesbeurt en las de allerlaatste naam voor: Heinrich Zysmanowicz, negentien jaar.

Als afsluiting van het Namen Lezen werd een kaddisj en jizkor gezongen en hield directeur Bertien Minco het slotwoord.

Aanvullend programma

In het kader van Theatre of Remembrance werd ’s morgens de voorstelling Achter de façade van Garage TDI opgevoerd in de overkapping bij de voormalige commandantswoning.

Tentoonstelling Een Naam, een Gezicht, het Verhaal

Ons museum was tijdens Namen Lezen 24 uur per dag geopend. Bezoekers konden hier naast de vaste opstelling ook de speciale tentoonstelling Een Naam, een Gezicht, het Verhaal bezoeken, welke de komende maanden nog in het museum te zien zal zijn.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork