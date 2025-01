Ondernemers in het gaswinningsgebied ondervinden grote nadelen

GRONINGEN – De ondernemers in het gaswinningsgebied waren lange tijd een ‘vergeten groep’: ze hadden te maken met allerlei negatieve gevolgen, maar konden nergens terecht als ze in de knel kwamen. De laatste jaren is daar verandering in gekomen. In korte tijd zijn er tal van regelingen opgezet en kunnen meerdere organisaties nu het midden- en kleinbedrijf ondersteunen. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen brengt daarom in kaart hoe de behoeften van het mkb zich verhouden tot het aanbod van regelingen en de steun die organisaties inmiddels bieden.

De onderzoekers concluderen dat er grote verschillen zijn in de mate waarin ondernemers door de problematiek zijn geraakt. Maar dat een deel van de ondernemers grote nadelen ondervindt is evident. De aanpak die de afgelopen jaren is ontwikkeld om hen beter te ondersteunen moet zich de komende periode nog verder bewijzen. Ondernemers zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied. De onderzoekers geven daarom aanbevelingen voor verdere verbeteringen in de aanpak.

Stapeling problematiek

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers en ondernemingen kwetsbaar zijn door de gaswinningsproblematiek en tegen een stapeling van problemen aanlopen. De problemen zijn deels vergelijkbaar met die waar particulieren tegenaan lopen. Aziza Zijlstra, onderzoeker: “Bij ondernemers gaat de tijd die zij in de aardbevingsproblematiek steken ten koste van hun onderneming en dus van hun inkomen. Je ziet dat problemen stapelen: ze hebben deze problemen niet alleen thuis en in de onderneming, maar ook hun klanten en personeel kampen ermee. Verder zie je dat werkzaamheden in het gebied voor sommige ondernemers leiden tot overlast, minder klandizie, of andere schade voor de onderneming.”

Ondernemen op gelijke basis niet mogelijk

De afgelopen jaren is er meer betrokkenheid van uitvoeringsorganisaties, overheden en partijen die ondersteuning bieden. De samenwerking binnen dit systeem gaat steeds beter, maar het is ingewikkeld voor ondernemers: het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en bij welk loket ze terecht kunnen. Ondernemers zelf geven aan dat ze graag één contactpersoon hebben. Nienke Busscher, onderzoeker: “Juist omdat er zoveel organisaties betrokken zijn, is het risico dat niemand eindverantwoordelijk is voor het bieden van passende hulp en compensatie.” De onderzoekers concluderen dat de intenties van de betrokken partijen juist zijn, maar ook dat er nog veel nodig is om weer te kunnen ondernemen op een vergelijkbare manier als in de rest van Nederland.

Vaker op bezoek bij de ondernemer

Met name de laatste jaren zijn er veel regelingen ontwikkeld voor de specifieke problemen waar ondernemers mee kampen. Maar dat betekent niet dat ondernemers ze gemakkelijk vinden. Ook kan de besluitvorming over regelingen soms moeizaam verlopen: er spelen vaak discussies over staatssteun en verantwoordelijkheden, waar ondernemers mogelijk last van hebben. De onderzoekers doen de aanbeveling om het contact met ondernemers aan te halen. Aziza Zijlstra: “Professionals zijn nu al een tijd erg druk met de vele beleidswijzigingen van Nij begun en dus ook met elkaar. Ons advies aan hen: loop vaker binnen bij de lokale ondernemer en leer zo hoe het aanbod beter kan aansluiten bij hun vragen en behoeften.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen. Voor het onderzoek werden 16 professionals geïnterviewd door het Kennisplatform, en is er uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Het rapport wordt gelijktijdig uitgebracht met het rapport van Gronings Perspectief. Zij hebben 20 ondernemers geïnterviewd en zo de impact van de gaswinning op ondernemers in kaart gebracht.

Kenniscafé: ondernemen in het gaswinningsgebied

Op 26 maart, aan het einde van de middag houdt het Kennisplatform een kenniscafé over ondernemen in het gaswinningsgebied. Hier lichten onder andere de auteurs van dit rapport en de onderzoekers van Gronings Perspectief hun bevindingen toe en is er ruimte om vragen te stellen. Wil je hier bij zijn? Stuur een email naar: contact@kennisplatformleefbaar.nl.

