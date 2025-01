Politie treft voorhamer in het water bij Drents Museum aan

ASSEN – In het water op het terrein van het Drents Museum is een voorhamer aangetroffen.

Er is vanmiddag gezocht in het water op het terrein van het Drents Museum, vlakbij de deur waar de inbrekers naar binnen zijn gegaan. In het water is een voorhamer gevonden, die mogelijk is gebruikt bij de inbraak in het museum. Er wordt uitvoerig sporenonderzoek gedaan.

Wat is er gebeurd?

In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 januari wordt om 03.45 uur bij het Drents Museum aan de Brink in Assen ingebroken. Met een explosief is de deur geforceerd en drie mannen maakten meerdere archeologische topstukken buit.

Die nacht wordt met explosieven een deur van het pand geforceerd en zo komen meerdere verdachten het museum binnen. In een korte tijd weten ze een aantal Roemeense archeologische topstukken buit te maken. Dit zijn de gouden helm van Cotofenesti en drie armbanden. Er is een groot onderzoek gestart om de gestolen stukken terug te vinden en te achterhalen wie de stukken heeft gestolen.

Hiervoor is jouw hulp nodig. We zijn op zoek naar camerabeelden waar mogelijk de verdachten of gebruikte auto’s op staan, waaronder een grijze Volkswagen Golf die in Alkmaar werd gestolen en bij Rolde uitgebrand is aangetroffen. Woon je op onderstaande locaties en heb je bijvoorbeeld een videodeurbel of dashcam? Neem dan contact met ons op of deel je beelden direct via het tipformulier.

Omgeving Ingelandstraat, Alkmaar (diefstal Volkswagen Golf)

Alle beelden van 22 januari 20.30 tot 23 januari 03.30 uur. Omgeving Van Aylvaweg, Witmarsum (diefstal kentekenplaten)

Alle beelden van 22 januari 18.00 tot 23 januari 03.30 uur. Omgeving Julianaplein, Groningen (gestolen auto gesignaleerd rond 4.20 uur)

Alle beelden van 23 januari 03.45 tot 05.00 uur. Omgeving Drents Museum (explosie en inbraak)

Alle beelden van 25 januari 03.00 tot 04.00 uur. Omgeving N33 / Grolloërstraat, Rolde (autobrand gestolen Golf en mogelijke vlucht)

Alle beelden van 25 januari 03.30 tot 04.15 uur. Omgeving rondom en tussen Groningen en Assen (Locatie auto gezocht)

Beelden van grijze Volkswagen Golf met kenteken K-813-BKof P-343-RL.

Van 23 januari 04.20 uur tot 25 januari 03.50 uur.

Beelden verdachten

Bij de explosie raakte het pand van het museum beschadigd. Er zijn beelden waarop te zien is hoe de verdachten een buitendeur openen, en de daarop volgende explosie. De verdachten zijn het museum op deze manier binnengekomen. Helaas is er nog niemand aangehouden. Heb jij meer informatie over de verdachten op de beelden? Geef dit dan zo snel mogelijk door.

Onderzoek in volle gang

Een groot onderzoeksteam is op deze zaak gezet. Er is onder andere buurtonderzoek gedaan, de forensische opsporing ging aan de slag en camerabeelden worden opgevraagd en bekeken. De recherche zet in op de opsporing van zowel de verdachten als de gestolen topstukken. Daarbij heeft het onderzoeksteam ook besloten om Interpol in te schakelen. Dat is een internationale organisatie die politieorganisaties helpt bij het voorkomen en bestrijden van misdaad.

Hulp omwonenden

Het is mogelijk dat omwonenden van het museum in Assen, mensen op of rond de plek van de brandende auto onder het viaduct van de N33 aan de Grolloërstraat bij Rolde en de mogelijke route daartussen, verdachte personen of voertuigen hebben gezien. Of dat iemand beelden heeft van een deurbelcamera of dashcam, waarop iets te zien is tussen 03:00 en 04:30 uur die 25e januari. Dat kan belangrijke informatie zijn voor het onderzoek naar de explosie en de inbraak.

Heb je tips? Laat het weten!

Weet u meer over de explosie en inbraak? Heeft u een idee wie de verdachten kunnen zijn? Heeft u de afgelopen dagen verdachte personen gezien in het Drents Museum, die zich bijvoorbeeld lang ophielden bij de topstukken. Heeft u beelden of informatie over de verdachte auto of andere verdachte voertuigen? Of weet u meer over de gestolen stukken, die mogelijk worden aangeboden binnen het criminele circuit? Laat het ons dan weten!

Neem contact op met de Opsporingstiplijn op 0800-6070, gebruik het tipformulier of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem. Tot slot is er ook het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Zij mogen onder voorwaarden de identiteit van haar bronnen afschermen en kunnen er zo voor zorgen dat informatie anoniem bij de recherche terechtkomt en dat je persoonsgegevens ook afgeschermd worden van de verdachten. Je kunt de TCI bereiken via 088-6617734.

