Record opbrengst rommelmarkt Manege De Driesporen

ONSTWEDDE – De rommelmarkt bij Manege De Driesporen heeft zaterdag de megaopbrengst van een jaar eerder overschreden. Dit schrijft Bé Wilzing in onderstaand persbericht.

Na een record aantal bezoekers in 2024 en een fantastische opbrengst waren de verwachtingen ook dit jaar hooggespannen. Niet ten onrechte want afgelopen zaterdag wisten naar schatting weer een paar duizend bezoekers de weg naar manege De Driesporen te vinden waar de jaarlijkse rommelmarkt traditiegetrouw plaatsvond.

Het heeft de schijn dat het aantal bezoekers jaar in jaar uit toeneemt. Het evenementen terrein stond ook dit jaar afgeladen vol met auto’s en voor de grote toegangsdeur van de manege was het een enorme drukte toen om klokslag half tien deze open ging.

De drie hallen stonden ook dit jaar weer boordevol bruikbare tweede hands spullen. Alles gekregen van een ieder die de manege een warm hart toedraagt en die ook in het besef leeft dat veel spullen best wel een tweede leven kunnen doorstaan. Kleding, boeken, aardewerk, lampen, cd’s en grammofoonplaten, speelgoed, electronica, gereedschap en kleine meubels, ja ook dit jaar was het aanbod weer gigantisch en dat vertaalde zich in een zeer levende handel.

Toen even over twaalf de laatste kopers waren verdwenen en de grote groep vrijwilligers die zowel op de vrijdag, bij het inruimen en verzamelen van de spullen en zaterdag bij het verkopen, ook nog eens de handen uit de mouwen staken om de hallen weer te ontdoen van de overgebleven spullen kon er weer een nieuw record worden bijgeschreven: de opbrengst van 2025 overtrof zelfs de megaopbrengst van een jaar eerder!

De netto opbrengst wordt aangewend voor de manege in z’n algemeenheid. In voorgaande jaren was het dak een speerpunt. De realisatie is in 2024 mede door de inzet van de rommelmarkt opbrengsten voltooid. Voor de toekomst zijn er nieuwe plannen. Zo willen we graag de buitenbak vergroten en professionaliseren zodat deze ook gebruikt kan worden voor officiële wedstrijden. Daarnaast is de toegangsweg naar de manege een blijvend probleem. Door het zware verkeer wordt deze bij voortduring kapot gereden. Verharden is dan ook een lang gekoesterde wens. Door opbrengsten zoals die van afgelopen zaterdag denken we onze plannen binnen niet al te lange tijd te kunnen verwezenlijken.

Rond half twee zaterdagmiddag, anderhalf uur na de sluiting van de markt, waren alle drie de hallen weer “rommel” vrij, de ondergrond weer losgemaakt en geëgaliseerd want om vijf uur stond al weer een dressuurwedstrijd gepland. Door een vervelende ziekte waardoor de manege in Vlagtwedde tijdelijk niet voor officiële wedstrijden mag worden gebruikt hebben we onze buren uit de brand geholpen en onze manege beschikbaar gesteld.



De vele vrijwilligers zaten toen onder het genot van een heerlijke kop snert, beschikbaar gesteld door Slagerij Hemmen, gezellig na te praten over weer een gedenkwaardig evenement want dat is de rommelmarkt in deze opzet zeker. Ook voor de vrijwilligers is het altijd weer een evenement waar reikhalzend naar wordt uitgekeken.



Alle vrijwilligers, maar ook de bedrijven en instanties, zoals:

Aannemersbedrijf Wubs – Onstwedde

Bouwkundig ontwerpburo Wilzing – Onstwedde

Containerverhuur Strockmeijer – Alteveer

Jumbo – Vlagtwedde

Loonbedrijf Bruggers Onstwedde – Vlagtwedde

Poiesz – Onstwedde

Slagerij Hemmen – Onstwedde

en anderen die ons weer hebben ondersteund: hartelijk dank!

Uiteraard vergeten we niet om alle gulle gevers die spullen beschikbaar hebben gesteld aan de manege hartelijk te danken voor hun inbreng.

Zonder deze spullen maar ook zonder de vele kopers is er simpelweg geen rommelmarkt denkbaar!

Klik HIER voor onze reportage van zaterdag j.l.

Bé Wilzing