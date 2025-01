Staatssecretaris Jurgen Nobel bezoekt gemeente Oldambt: Focus op perspectief voor jongeren

OLDAMBT – Vandaag bezocht staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie de gemeente Oldambt. Het werkbezoek stond volledig in het teken van Oldambtster jongeren en hun toekomst, met aandacht voor succesvolle projecten zoals Route Rubicon en het Risico Jongeren Overleg. Twee hele verschillende projecten met ieder een eigen doelgroep, maar die beide bijdragen aan het perspectief voor jongeren in Oldambt.

De gemeente Oldambt kijkt terug op een waardevol bezoek. Wethouder Jurrie Nieboer van Jeugd en Onderwijs is blij met de aandacht. Hij zegt daarover: ”Wij steken al jaren veel tijdelijk geld uit de eigen portemonnee en vanuit de Regiodeal in de Oldambtster jeugd. Met de sociale agenda van Nij Begun, kunnen we succesvolle initiatieven zoals Route Rubicon doorzetten. Zo kunnen we écht dertig jaar lang het verschil maken voor jongeren in Oldambt.”

Samenwerking loont

“Ook zijn we blij met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Rijk dat zich bezighoudt met maatschappelijke spanningen, voorkomen van radicalisering en polarisatie. Zij bieden kennis en een netwerk; vooral als het gaat over risico’s die jongeren lopen en om vroegtijdig te kunnen helpen”, aldus wethouder Nieboer.

Staatssecretaris Nobel sprak zijn waardering uit voor de inzet van de gemeente Oldambt en de betrokken organisaties. “Deze initiatieven laten zien hoe samenwerking en maatwerk jongeren perspectief kunnen bieden,” aldus de staatssecretaris.

Route Rubicon: Nieuwe kansen voor jongeren

Route Rubicon is een opleiding op het Noorderpoort voor jongeren die het niet lukte om een andere mbo-opleiding te voltooien. In een kleinschalige, veilige leeromgeving ontwikkelen jongeren tussen de 18 en 27 jaar hun talenten en werken zij aan zelfstandigheid en het behalen van hun diploma. Het programma combineert lessen met stages en biedt begeleiding op maat. Tijdens de presentatie werd gesproken over de uitdagingen in de regio, zoals geldnood, voortijdig schoolverlaten en het perspectief op werk. De staatssecretaris kreeg inzicht in hoe Route Rubicon jongeren ondersteunt bij het behalen van een startkwalificatie.

Risico Jongeren Overleg (RJO): Samen signaleren van risico’s en ondersteunen

Het RJO richt zich op jongeren die meerdere, vaak samenhangende en elkaar versterkende problemen ervaren. Daardoor lopen zij risico op maatschappelijke uitval. Door vroegtijdige signalering en nauwe samenwerking tussen partners, waaronder de scholen, jongerenwerkers, boa’s en politie, biedt het RJO effectieve ondersteuning om maatschappelijke uitval te voorkomen. Het gesprek met de staatssecretaris ging onder meer over zorgwekkend gedrag, ondermijnende criminaliteit en de cruciale rol van vroegsignalering. De samenwerking tussen de partners wordt als voorbeeld van een effectieve sluitende aanpak gezien.

Gemeente Oldambt