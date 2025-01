Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

De politie is druk geweest met in totaal 181 meldingen. Hierbij een aantal van deze meldingen:

Vrijdagmiddag reden agenten naar Coevorden vanwege een winkeldiefstal. De verdachte deed afstand van de goederen en gezien het de eerste keer betrof, kreeg ze een reprimande. Onder bepaalde voorwaarden en na toestemming van de hulpofficier van justitie kan de politie eenmalig een reprimande opleggen aan een meerderjarige first offender. Ook al krijgt de verdachte dan geen strafvervolging, wel wordt de aangifte en dus ook de verdachte geregistreerd in de landelijke politiesystemen en krijg je de bekeuring welke wordt opgelegd door de winkel. Even later troffen ze de persoon rijdend in een voertuig en bleek ze onder invloed te zijn van drugs. Hierop is ze alsnog aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

In Emmen kreeg de politie een melding van een persoon die rondliep met ontbloot bovenlichaam. Ook zou ze tegen een auto hebben geschopt. De eigenaar van de auto wilde hier aangifte van doen. Ter plaatse is de vrouw aangehouden voor vernieling en openbare schennis. Aangezien de vrouw ook bekend was bij de hulpverlening, zijn zij ook door de politie ingelicht.

Zaterdagmiddag was in Weiteveen een persoon die mogelijk onder invloed in de auto was gestapt. Agenten troffen de bestuurster aan en roken een alcohollucht. Hierop onderwierpen ze haar aan een alcoholtest welke positief bleek te zijn. Het rijbewijs werd ingevorderd en is opgestuurd naar het CBR, vanwege zorgen over de rijgeschiktheid van de verdachte.

’s Avonds bleek er een diefstal te zijn gepleegd op een zonnepark in Borger. In de omheining was een gat geknipt waardoor de verdachte(n) toegang hebben gekregen tot het terrein om zo kabels weg te nemen. Het bedrijf deed aangifte en de zaak is in onderzoek. Heb je meer informatie omtrent de inbraak of mogelijk camerabeelden waarop iets te zien is? Dan komt de politie graag met je in contact via 0900-8844.

Ook reden agenten met spoed naar Klazienaveen voor een melding van een steekpartij. Ter plaatse werd het slachtoffer al in een ambulance geholpen. Hij vertelde wat er was gebeurd, waarop twee minderjarige verdachten werden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en de zaak is bij de politie in onderzoek.

Verder waren agenten druk bezig met overlastmeldingen, ruzies en conflicten, medische noodsituaties, loslopende dieren en ongevallen.

Politie Emmen