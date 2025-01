Eigenaren De Leo Media lanceren NXT AI: een uniek platform voor AI gedreven contentgeneratie en digitale strategieën

WNSCHOTEN – De eigenaren van De Leo Media, hét full-service online marketingbureau van Groningen heeft met trots de lancering aangekondigd van www.nxtai.io. Dit innovatieve bedrijf is volledig gericht op het benutten van kunstmatige intelligentie (AI) om bedrijven te ondersteunen bij hun marketinginspanningen, contentcreatie en digitale strategieën.

De oprichters, Serena De Leo en Arshed Al Sawad hebben samen met hun team van experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en marketing, NXT AI ontworpen om bedrijven te helpen hun processen te transformeren met geavanceerde technologie. Wat vroeger uren duurde – het schrijven van een blog, het maken van afbeeldingen en het opnemen van audio – kan nu in slechts een paar klikken. Met NXT AI bespaar je niet alleen tijd, maar krijg je ook meer ruimte om te focussen op wat écht belangrijk is: jouw groei en strategie.



Wat is NXT AI?

NXT AI is ontworpen om bedrijven te helpen de uitdagingen van moderne marketing het hoofd te bieden. Met een ruim aanbod aan geavanceerde, maar gebruiksvriendelijke tools, stelt NXT AI gebruikers in staat om hun marketingstrategieën te automatiseren, tijd te besparen en betere resultaten te behalen. Van krachtige zoekmachineoptimalisatie (SEO), dynamische contentcreatie of social media management, NXT AI biedt alles binnen handbereik.



“Met NXT AI willen we de drempel verlagen voor bedrijven om AI-technologie te implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden,” zegt Serena De Leo, medeoprichter van www.nxtai.io “Onze missie is om slimme technologie toegankelijk te maken voor iedereen, van zelfstandige ondernemers tot grote bedrijven. We geloven dat AI de toekomst van marketing is en we zijn er trots op dat we bedrijven kunnen helpen om te groeien en innoveren.”



Slimme technologie voor iedereen

Wat NXT AI uniek maakt is dat wij een groot deel van de AI mogelijkheden in één platform aanbieden. Wij zijn constant bezig om het platform uit te breiden met meer AI tools. NXT AI richt zich op het vereenvoudigen van complexe processen door middel van AI-implementatie. Het platform biedt een ruim aanbod aan functies die het leven van marketeers aanzienlijk gemakkelijker maken. Van het genereren van aantrekkelijke blogposts en social media-inhoud tot handige tools zoals text-to-speech – AI chat en

nog veel meer. NXT AI maakt het mogelijk om taken die voorheen uren of zelfs dagen in beslag namen, in enkele seconden uit te voeren.



Arshed Al Sawad, medeoprichter van NXT AI, voegt hieraan toe: “We begrijpen dat de behoeften van bedrijven divers zijn. Daarom hebben we NXT AI zo ontworpen dat het zich aanpast aan de specifieke wensen van onze klanten. Of je nu een zzp’er bent die zijn zichtbaarheid wil vergroten of een MKB’er die zijn marketingprocessen wil stroomlijnen, NXT AI biedt de juiste oplossingen. Deze tool is ook ideaal voor content creators, social media managers en marketingafdelingen binnen grote organisaties die zoeken naar een alles-in-een AI platform. “



Innovatie en groei.

NXT AI is niet alleen een platform voor contentgeneratie; het is ook een krachtige partner voor bedrijven die willen innoveren en groeien. Door gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, helpt NXT AI bedrijven om hun concurrentiepositie te versterken en zich aan te passen aan de snel veranderende digitale wereld. “De toekomst van marketing ligt in het vermogen om snel en effectief in te spelen op veranderende marktomstandigheden,” zegt De Leo. “Met NXT AI kunnen bedrijven niet alleen hun huidige processen verbeteren, maar ook nieuwe kansen ontdekken en benutten.” Gebruik maken van dit unieke platform? Je kunt NXT AI volledig gratis

proberen t/m 28 februari 2025.



Over De Leo Media

De Leo Media is een full-service online marketingbureau gevestigd in Winschoten. Met een team van ervaren professionals biedt De Leo Media diensten aan op het gebied van Social Media Marketing, webdesign, Advertising, fotografie en video.



Masterclass AI & SEO in Winschoten

De Leo Media organiseert met enige regelmaat een Masterclass. In het kader van de innovatieve ontwikkelingen rondom AI heeft De Leo Media een nieuwe Masterclass georganiseerd op woensdag 21 mei 2025. Hierin zullen o.a AI en SEO ter sprake komen.

Inschrijven voor de Masterclass kan via www.deleomedia.nl/masterclass.

Serena De Leo