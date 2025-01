Jumbo Vlagtwedde gaat de winkel verbeteren

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIENKANS NEEMT TOE | MORGEN MINDER WIND

Er is vandaag nog af en toe zon, maar er komt meer bewolking dan gisteren. Het is vanochtend nog droog en heel redelijk weer, maar in de loop van de middag en vanavond neemt de kans op enkele buien toe. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind en de maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden.

Vannacht en morgenochtend gaat een lagedrukgebied over zee naar Denemarken en Noorwegen. Daardoor is het bij ons in die periode nogal buiig en de wind draait vannacht bij naar het zuidwesten. Morgemiddag- en avond is het meestal droog en dan komen er weer meer opklaringen. Eerst staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maar later is er weinig wind, maximum ook dan rond 7 graden.

Donderdag is er nog kans op een klein buitje maar daarna lijkt het tot begin volgende week vrijwel droog te zijn met vaak wat zon en een zwakke tot matige wind. Middagtemperaturen later in de week rond 6 graden, in het weekend rond 4 graden.