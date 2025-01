Nieuwe vrienden maken op de kinderclub in Finsterwolde en Midwolda

FINSTERWOLDE, MIDWOLDA – Sinds september 2023 worden er elke maand stuiterend gezellige kinderclubs georganiseerd aan de Hoofdweg in Finsterwolde. Een jaar later breidde het kinderwerk van Geloof in Oldambt zich uit naar – jawel – de Hoofdweg in Midwolda, waar de kinderen elke maand in dorpshuis De Schakel komen genieten van leuke activiteiten.

Nieuwe vrienden maken

Maar… waarvoor zou je eigenlijk naar de Kinder Bijbel Club komen? En: kun je daar als niet-gelovige ook plezier hebben? ‘We zagen het spandoek hangen en dachten: laten we eens gaan kijken’, vertelde een moeder toen ze haar kinderen de eerste keer bracht. ‘Sinds een tijdje wonen we hier in het dorp. Omdat de kinderen nog naar hun oude school gaan, hebben ze nog geen vrienden in de buurt. Het zou leuk zijn als ze op de club nieuwe vrienden kunnen maken!’ Een andere moeder zei enthousiast tegen een medewerker: ‘Wat leuk dat jullie de Kinder Bijbel Club ook voor niet-gelovige kindjes organiseren! Vroeger ging ik naar de kerk, maar nu niet meer. Maar ik vind het wel leuk als mijn dochter de verhalen hoort. Ze wordt daar zó blij van!’

Lachende kinderen en kinderwerkers

Wat gebeurt er zoal op de clubs? Christa Noteboom, één van de intitiatiefnemers vanuit Geloof in Oldambt, vertelt enthousiast: ‘De club is van half elf tot twaalf uur. Vanaf tien uur mogen de kinderen zich inschrijven. Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten met de medewerkers bijvoorbeeld touwtrekken, voetballen of mega-bellen blazen. Vaak is er wel een kinderwerker die de nagels wil lakken, of nemen we de tijd om kinderen te schminken. De laatste keren hadden we een knutsel- en een timmertafel gemaakt. Dat vonden de kinderen geweldig om te doen. Het was zo gezellig en ontspannen!’



Na de inloop mogen de kinderen gaan zitten voor een afwisselend programma. ‘Natuurlijk zingen we mooie liedjes met elkaar. We bidden voor een gezellige morgen – en voor dingen waar kinderen mee zitten. Bijna altijd komt buurvrouw Truus even langs met haar knalroze haren. Ze helpt de verstrooide professor TokTokZwiepZwiep met de proefjes die hij wil laten zien. Kinderen én kinderwerkers moeten er vaak om lachen’, vertelt Christa. Je ziet aan haar gezicht dat ze ervan geniet, nu ze terugkijkt.

Aandacht en gezelligheid

Christa vervolgt: ‘Ook vertelt iemand een mooi kinder-bijbelverhaal en er komt een geloofstrein mét grabbelton langs. Jarige kinderen en kinderen die voor het eerst zijn, mogen een cadeautje grabbelen.’ Tijdens de clubmorgen krijgen de kinderen limonade met wat lekkers – en ook ouders zijn welkom voor een kop koffie of thee met koek.



Wat het kost? ‘We maken wel kosten, maar het programma wordt kosteloos aangeboden’, reageert Bert Noteboom, de partner van Christa, die even langs komt waaien. ‘We vinden het leuk om de kinderen een gezellige morgen te geven. De kosten worden door sponsors betaald.’ ‘Ja, we vinden het belangrijk dat alle kinderen naar de club kunnen komen’, vult Christa aan. ‘Juist ook degenen van wie het gezin misschien niet zoveel te besteden heeft. En we vinden het super belangrijk dat kinderen die naar de club komen, veel aandacht en gezelligheid krijgen.’ ‘Bouwen aan de bloei van het dorp’, sluit Bert het gesprek af.

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom op de Kinder Bijbel Clubs van Geloof in Oldambt. Meer informatie over de clubs vindt u op social media, @GeloofinOldambt, of via 06-54938508 (Bert Noteboom).

Kinder Bijbel Club Finsterwolde: 1e zaterdag van de maand, Hoofdweg 19

Kinder Bijbel Club Midwolda: 3e zaterdag van de maand, Hoofdweg 170 (Dorpshuis De Schakel)

Tijd: 10.30-12.00 uur, inschrijven vanaf 10.00 uur

Christa Noteboom