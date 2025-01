Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 29 januari 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WAT REGEN | VANAF VRIJDAG DROOG

Vanochtend valt er nog af en toe regen en het is bewolkt met een matige tot vrij krachtige westenwind. Maar vanmiddag en vanavond is het overwegend droog en dan komen er een paar opklaringen bij. De wind neemt vanmiddag al flink af, die wordt windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten en vanavond is er weinig wind. De temperatuur ligt vanmiddag rond 7 graden.

Ook vannacht is het rustig weer maar er kan in de loop van de nacht en morgenochtend nog wel wat lichte regen vallen. Morgenmiddag klaart het een beetje op en dan is het droog met een zwakke tot matige noordwesten-wind en opnieuw een graad of 7.

Na morgen gaan we een droge fase in, want hogedrukgebieden komen in onze buurt te liggen. Vrijdag is er nog een wisselvallige bewolking met paar zonnige perioden, in het weekend en het begin van volgende week is er veel zon met af en toe wat mist. Maxima in die periode van 2 tot 4 grden, en ’s nachts een graadje vorst.