Drie personen aangehouden in onderzoek naar diefstal uit Drents Museum

ASSEN, NOORD-HOLLAND – De politie heeft in Noord-Holland drie personen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de inbraak in en diefstal uit het Drents Museum van afgelopen zaterdag 25 januari.

De verdachten zitten in volledige beperkingen en worden gehoord over hun rol bij de diefstal. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op basis van rechercheonderzoek, camerabeelden en de vele tips van het publiek, konden de verdachten worden aangehouden.

Verdachte in bouwmarkt in Assen

De politie heeft vandaag beelden gepubliceerd van een verdachte man in een bouwmarkt in Assen. De politie is nog steeds op zoek naar deze verdachte. Weet u wie hij is? Laat het ons dan weten. Bekijk de beelden hier.

Heb je andere tips of informatie?

De politie is ook nog steeds op zoek naar aanvullende tips. Dit kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 maar ook via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 en het tipformulier op Politie.nl. Alle informatie is ook gebundeld op een speciale pagina op Politie.nl/Assen-nl.

Tot slot is er ook het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Zij mogen onder voorwaarden de identiteit van haar bronnen afschermen en kunnen er zo voor zorgen dat informatie op anonieme wijze bij de recherche terechtkomt. Je kunt hen bereiken via 088-6617734. Is er sprake van spoed, bel dan 112.

Politie Drenthe