Guido Weijers komt met voorstelling Momentum in Cultuurhuis de Klinker

WINSCHOTEN – Op vrijdag 7 februari speelt Guido Weijers zijn voorstelling Momentum in Cultuurhuis de Klinker te Winschoten. Onze verslaggever sprak met hem over humor, imago en kwetsbaarheid.

Guido, je bent al jaren een bekende naam in de cabaretwereld. Kun je ons vertellen over de transformatie die je hebt doorgemaakt in je carrière?

‘Zeker. Vroeger lag mijn focus vooral op het maken van grappen die snel scoorden. Logisch. Als jonge hond wil je snel groeien. Tegenwoordig voel ik ook de behoefte om meer diepgang en echtheid in mijn shows te brengen. Ik wil nog steeds dat het publiek hard lacht, want ik ben een pleaser maar net zoals in het leven, zijn er in mijn voorstellingen steeds meer momenten van reflectie en inzicht’.

Wordt dat gezien?

‘Gelukkig wel. Programmeurs en theaterdirecteuren komen steeds vaker weer naar m’n voorstelling kijken omdat ze via via hebben gehoord dat het heel anders is dan ‘wat ze kennen van 10 jaar geleden’. En eerlijk gezegd voelt het fijn dat mensen in het theater me waarderen en beoordelen om wie ik echt ben en niet op een imago dat 20 jaar geleden is ontstaan’.

Wat is dat imago dan?

‘Nou dat is gek, dat blijkt dus bij iedereen anders. Rechtse mensen vinden me links. Linkse mensen denken dat ik rechts ben. Mensen dachten vroeger dat ik heel commercieel ben. Achteraf blijk ik zo ongeveer de enige cabaretier die nooit in een commercial heeft gespeeld. Maar ik snap wel het vertekende beeld. Ikzelf loop bijna nooit in een kostuum, maar op TV tijdens De Oudejaarsconference wel. Dus als mensen me kennen van TV, dan zagen ze me op een manier zoals ik eigenlijk nooit ben. Daar ben ik mee gestopt. Ik ben nu zonder opsmuk gewoon mezelf. Ook in het theater’.

Staat dat imago je in de weg?

‘Ik vind dat ik met volle zalen niet mag klagen over populariteit. Anderzijds voelt het soms als gemiste kans dat bepaalde mensen niet weten wat ik tegenwoordig maak. Tegenwoordig speel ik soms, weer net als vroeger, onaangekondigd in comedyclubs. Dan zit er ineens een zaal voor m’n neus, waarvan niemand ooit een kaartje voor me zou kopen. Juist van die mensen hoor ik achteraf dat ze blij verrast zijn omdat ze een heel ander beeld van me hadden. Ik waardeer die eerlijkheid en ben dan dankbaar dat die mensen me beoordelen op de inhoud’.

Wat is je grootste verandering?

‘Momentum is een voorstelling waarin ik kwetsbaar ben. Er zitten veel waargebeurde verhalen in. Ik neem mijn werk bloedserieus, maar mezelf iets minder. Ik dacht altijd: Wat heeft het publiek nou met mijn worstelingen te maken? Het is nu voor het eerst dat ik persoonlijke tegenslagen in grappige verhalen heb gegoten. Dat is eng voor mezelf, maar blijkt ook heel krachtig te zijn’.

Dat is wel een flinke stap. Van platte grappen naar persoonlijke inhoud.

‘Klopt, maar het is ook een heel logisch proces. In het begin van mijn carrière wilde ik vooral bewijzen dat ik grappig was. En ik had op m’n 23e ook echt minder meegemaakt. Ik vind het nu steeds mooier als er onder humor ook een schurende laag zit. Mensen laten lachen is mooi , maar mensen laten lachen èn ze ook raken is fantastisch. Dat is theater op z’n mooist’.

Wat is theater voor jou?

‘Leven is theater en theater is leven. Het is de plek waar mensen echt verbinden. In een wereld waarin we allemaal steeds meer op onze telefoon zitten, is het een verademing om iets ‘samen en ‘live’ te beleven… Het is écht, hier en nu’.

Heb je nog verrassingen in petto voor het publiek?

‘Haha, altijd! Maar die ga ik niet verklappen. Daarvoor moeten mensen maar gewoon komen kijken!’

Wat staat er verder op de planning voor 2025?

‘Voorlopig ligt mijn focus op deze tour. Ook Gabbers staat weer voor de deur. Dat is een show die ik samen met Philippe Geubels, Jandino Asporaat en Roué Verveer in het Ziggo Dome speel. Zo groot en spectaculair als dat wordt, zo persoonlijk is deze tour in de theaters. Ik ben wat dat betreft echt een vat vol tegenstrijdigheden. Ook zit ik eind dit jaar, 25 jaar in het vak. Voelt als een mijlpaaltje. Maar dat is pas eind dit jaar. Eerst even beseffen wat er nu allemaal is en elke avond mensen lekker laten lachen en genieten’.

Esther Bulder