Nieuwe stap naar regionaal Gronings warmtenet als alternatief voor aardgas 

GRONINGEN – De provincie Groningen, de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Groningen, Groningen Seaports, WarmteStad, Gasunie en Enpuls hebben afgesproken samen te werken aan een warmtenet dat 80.000 woningen en gebouwen van het aardgas af kan halen. Gezamenlijk onderzoeken zij of het ontwikkelen van zo’n systeem haalbaar is.

De bedoeling is om gebouwen in de regio uiterlijk in 2035 op een duurzame manier aardgasvrij te maken. Warmtenetten spelen een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelen. In de provincie is grote hoeveelheid (rest-)warmte beschikbaar die daarbij nuttig kan worden ingezet. In de gemeente Groningen wordt al ervaring opgedaan met een warmtenet dat volledig in eigendom is van publieke partijen.



De samenwerkende partijen willen ook in de rest van de provincie warmtenetten mogelijk maken, met de bedoeling warmte duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar en beschikbaar maken voor de inwoners van de provincie.



Als het project slaagt, kan een flink aantal woningen en gebouwen worden aangesloten op warmtenetten. Door restwarmte uit de industrie in de Eemshaven en Delfzijl te gebruiken, kan warmte die nu in de Waddenzee of in de lucht verdwijnt, nuttig worden ingezet voor het verwarmen van huizen.



De samenwerkende partijen hebben geen winstoogmerk waardoor de prijs voor warmte betaalbaar gehouden kan worden. Ook kan project helpen voorkomen dat het stroomnet nog verder overbelast raakt, door de steeds groeiende vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld door het aansluiten van steeds meer warmtepompen.



De afgelopen jaren hebben de samenwerkende partijen de haalbaarheid van het warmtenet in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat warmtenetten een goede oplossing kunnen zijn voor verschillende dorpen en steden in het gebied. Het is ook duidelijk geworden dat de slagingskans niet alleen sterk afhangt van goede afspraken tussen de betrokken partijen, bijvoorbeeld over levering, transport en distributie van warmte, maar ook van ondersteuning door het Rijk.

De provincie Groningen, de gemeenten, Groningen Seaports, Gasunie, WarmteStad en Enpuls zetten daarom nu de volgende stap: duidelijke afspraken over het vervolg van deze samenwerking leggen ze vast in een samenwerkingsovereenkomst.



“Met elkaar werken we aan een aardgasvrije toekomst, waarbij we de ambitie hebben Groningen van warmte te voorzien die voor iedereen betaalbaar is en waarbij we ook het stroomnet ontzien.”, aldus gedeputeerde Johan Hamster.

Provincie Groningen