Oosterlengte draagt wijkverpleging over aan andere aanbieders

OOST GRONINGEN – Ouderenzorgorganisatie Oosterlengte gaat de wijkverpleging in Oost-Groningen dit jaar afbouwen en wil deze overdragen aan andere zorgaanbieders. Voor zo’n 600 cliënten gaat de organisatie een passend alternatief proberen te organiseren. Tot die tijd blijft Oosterlengte de zorg verlenen.



Het bestuur van Oosterlengte heeft besloten te stoppen met het aanbieden van wijkverpleging

omdat de zorgverlener al langere tijd niet uit de kosten komt bij het aanbieden van zorg aan huis.

Naast de verpleeghuiszorg op 11 verpleeghuislocaties in Oost-Groningen verzorgt Oosterlengte

wijkzorg in Oldambt, Pekela en Westerwolde. De organisatie wil de wijkverpleging stap voor stap

onderbrengen bij andere aanbieders. Oosterlengte gaat zich inspannen om de betrokken

zorgmedewerkers ander werk te bieden binnen de organisatie of hen te helpen naar werk bij een

andere zorginstelling.



“Het is een ingrijpend besluit, in de eerste plaats voor onze cliënten en onze medewerkers. We gaan

er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze cliënten straks de juiste zorg blijven ontvangen van

een andere zorgaanbieder. En we zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze collega’s in de

wijkverpleging goed terechtkomen”, zegt bestuurder Ismay Kremers. “We zijn niet over een nacht ijs

gegaan en hebben alle scenario’s onderzocht. Hieruit bleek dat we deze zorg niet op een financieel

verantwoorde manier kunnen blijven aanbieden. Dat is wel nodig om niet alleen nu, maar ook in de

toekomst onmisbare ouderenzorg te kunnen blijven bieden aan de inwoners van Oost-Groningen.”

Oosterlengte kampt al jaren met een tekort aan middelen voor de wijkzorg, omdat de kosten van de

wijkzorg voor Oosterlengte hoger zijn dan de vergoedingen. Uit een extern onderzoek is gebleken dat

ook met een langdurig verbeterprogramma en een reorganisatie dit financiële probleem blijft

bestaan. Een van de oorzaken is de uitgestrektheid van de regio en het relatief geringe aantal

cliënten.



Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers?

Oosterlengte wil de zorg voor de cliënten in goed overleg met cliënten, mantelzorgers en

wijkverpleegkundigen overdragen. De ouderenzorgorganisatie zet zich ook maximaal in om collega’s

in de wijkverpleging naar nieuw werk te begeleiden, binnen of buiten Oosterlengte. Een sociaal plan

en overleg met andere aanbieders is daar onderdeel van.



Oosterlengte biedt passende en betaalbare zorg, van kortdurend verblijf tot geriatrische revalidatie

en verpleeghuiszorg op elf locaties. Het gaat om onmisbare zorg voor ouderen die specialistische

verzorging nodig hebben. Fred van Dorp, directeur Zorg en Behandeling: “De zorg die we leveren is

belangrijk voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van de regio. Zowel voor inwoners die afhankelijk

zijn van zorg, als voor onze medewerkers die bij ons waardevol werk vinden in hun eigen regio.

Daarom kiezen we ervoor ons te concentreren op onze verpleeghuiszorg waarin wij gespecialiseerd

zijn en voor een robuuste organisatie die toekomstbestendig is.”

Oosterlengte