SP Oldambt kritisch over de gevolgen van marktwerking in de zorg

OLDAMBT – De SP Oldambt is bezorgd over het besluit van zorggroep Oosterlengte om te stoppen met thuiszorg. Dit is een direct gevolg van de marktwerking in de zorg, waarbij winst en kostenbeheersing boven de belangen van cliënten en zorgmedewerkers worden gesteld. De SP zal zich zowel in de gemeenteraad als in Provinciale Staten inzetten om deze ontwikkeling te keren en beraadt zich op acties.

Door het afstoten van de wijkverpleging komen zeshonderd cliënten in Oldambt, Pekela en Westerwolde in onzekerheid te verkeren. Ook de tweehonderdvijftig thuiszorgmedewerkers van Oosterlengte worden nu aan hun lot overgelaten. Dit is een onacceptabele situatie. De zorg zou niet afhankelijk mogen zijn van marktmechanismen, maar moet een publieke taak blijven waarin menselijkheid en continuïteit vooropstaan.

Harma Nobbe, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Oldambt, is duidelijk over de ontstane situatie: “Het is schandalig dat ouderen en zorgmedewerkers de dupe worden van een falend systeem. Zorg is een recht, geen verdienmodel. We laten dit niet zomaar gebeuren.” Ook in Provinciale Staten zal de SP zich hier hard voor maken, aldus Statenlid Fenna Feenstra: “We gaan niet stilzitten en zullen alles op alles zetten om deze uitverkoop van de zorg te stoppen. Daarom zullen we tijdens de Statenvergadering van 5 februari aanstaande dan ook een mondelinge vraag gaan stellen over deze ontwikkelingen.”

De SP Oldambt werkt momenteel aan de organisatie van een regionale zorgavond rondom het Nationaal ZorgFonds in samenwerking met andere Oost-Groninger afdelingen onder de naam “NZF Oost-Groningen”. Tijdens deze bijeenkomst zal worden besproken hoe de zorg uit de marktwerking kan worden gehaald en toegankelijk kan blijven voor iedereen.

Het Nationaal ZorgFonds is een alternatief voor het huidige zorgstelsel, waarbij de macht van zorgverzekeraars wordt doorbroken en de zorg weer onder democratische controle komt. Door zorgverzekeraars en bureaucratie uit het systeem te halen, worden miljarden bespaard, waardoor de zorg beter en betaalbaarder wordt voor iedereen.

De SP Oldambt roept inwoners, zorgmedewerkers en cliënten op om zich uit te spreken en zich te verzetten tegen deze ontwikkeling. Samen moeten we de politiek dwingen om de zorg uit de marktwerking te halen en terug te brengen naar waar het hoort: in publieke handen.

Arthur Vroomans

Voorzitter SP Oldambt