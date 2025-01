Aanhoudingen vanwege tientallen valse facturen

GRONINGEN, REGIO – De FIOD heeft op dinsdag 21 januari meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 25-jarige man uit Groningen wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Vijf medeverdachten, vier mannen en vrouw (21,29, 33, 43 36) uit Meppel, Zwolle, Groningen en Enschede worden allen verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in een woning in Groningen en een bedrijfspand in de gemeente Midden-Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De 25-jarige Groninger, de hoofdverdachte, diende voor zijn eenmanszaak volgens de fiscus opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in. De man vorderde omzetbelasting terug waar hij vermoedelijk geen recht op had. Om de voorbelasting terug te vorderen had de man meer dan tien facturen ingediend waarvan het vermoeden bestaat dat ze vals waren. Zo waren de meeste facturen, die de hoofdverdachte vermoedelijk zelf had opgesteld, afkomstig van een man die verbleef in een daklozenopvang.

Het onderzoeksteam vermoedt dat de Groninger ook betrokken was bij de fraude met omzetbelasting van de vier medeverdachten. Deze ondernemers dienden vermoedelijk ook opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting met valse facturen. De verdenking is dat de hoofdverdachte deze fraude had bedacht en medeverdachten begeleidde. Een aanwijzing hiervoor was dat een groot deel van de aangiften omzetbelasting vanaf hetzelfde IP-adres waren ingediend. Ook stonden er veel dezelfde fouten in de ingediende facturen van de medeverdachten. De totale belastingfraude bedraagt ruim 436.000 euro, waarvan er ruim 215.000 euro ook daadwerkelijk en ten onrechte is uitbetaald.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD