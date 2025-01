Explosieve groei voor 24/7 Fitness Centrum Ron Haans in feestelijk jubileumjaar

NOORD-NEDERLAND – In het feestelijk jubileumjaar maakt 24/7 Fitness Centrum Ron Haans een explosieve groei door. Precies 30 jaar nadat Ron Haans in Zuidlaren zijn eerste sportschool opende, breidt de keten fors uit. Alleen al in het eerste kwartaal openen maar liefst zes nieuwe vestigingen de deuren. En daar komt er in de rest van dit jaar nog een flink aantal bij. “Wij geloven in betaalbaar sporten voor iedereen in super moderne fitnesscentra dichtbij huis. Daarom openen we vol enthousiasme vele nieuwe fitnesscentra in ons jubileumjaar”, zegt Ron Haans.

Van betaalbaar sporten voor iedereen tot complete programma’s om te presteren op topsportniveau: 24/7 Fitness Centrum Ron Haans biedt fitness- en gezondheidscentra die altijd open zijn, met een zeer breed aanbod aan fitness, zwemmen en racketsporten. Ook het aanbod van abonnementen is breed: van bijzonder betaalbaar tot high-end personal training.

De keten van fitnesscentra in Noord-Nederland en -Duitsland viert het 30-jarig bestaan met diverse activiteiten en acties voor de leden in de loop van dit jaar.

Investeren in aanbod

“Wij blijven investeren in kwaliteit van het aanbod”, vertelt Ron Haans enthousiast. Zo hebben de leden met de eigen Fit App eenvoudig 24/7 toegang tot al onze fitnesscentra. Via de app kunnen zij zich eenvoudig inschrijven voor een groepstraining en hebben ze snel toegang tot persoonlijke voedings- en trainingsprogramma’s, aankopen en credits. Ook vind je hier ons online ledenportaal met veel actuele informatie. Je kunt de Quantum Fit app downloaden in de bekende stores van alle mobiele toestellen.

Eigen opleidingscentrum

“Wij geloven in kwaliteit, van betaalbaar sporten voor iedereen tot programma’s om te presteren op topsportniveau”, vertelt Haans. “Op onze hypermoderne toestellen en in onze fitnessruimtes kunnen onze leden 24/7 sporten, zo vaak ze willen. Ze sporten individueel of met professionele begeleiding van onze trainers en coaches die wij in de toekomst opleiden in ons eigen opleidingscentrum. Zo kan ons team de leden nóg beter helpen om hun sportieve prestaties naar een hoger plan te tillen.

Nieuwe naam

“Inmiddels run ik onze keten allang niet meer alleen. Ons ijzersterke team is onze kracht. Daarom was het tijd voor een nieuwe naam”, zegt Haans. Binnenkort prijkt er op de gevels en vlaggen van alle locaties de naam 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. Een naam die staat voor ons hele spectrum: sporten en fitnessen zonder grenzen, voor iedereen: “Onze nieuwe naam staat voor een glorieuze toekomst, waarin wij iedereen nog dichter bij huis nog beter willen bedienen met fantastische sportfaciliteiten.”

Ten Have Tekst